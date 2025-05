La riqualificazione della cosiddetta “Costa sud” di Palermo, non più come visione sul futuro, ma come idea nel presente, sulla base dei numerosi progetti già messi in campo e che aprono a nuove prospettive di sviluppo del territorio.

Con queste positive premesse si apre il 19 maggio alle 9 all’hotel San Paolo Palace in via Messina Marine 91 il convegno “Costa Sud – Sviluppo delle attività imprenditoriali e del turismo ecosostenibile”.

Un incontro figlio dell’iniziativa del consigliere comunale di Palermo, presidente della Settima Commissione consiliare e neoconsigliere provinciale Pasquale Terrani, che da anni dedica la sua attività politica alla riqualificazione di quell’area e porzione di litorale che si trova a est del fiume Oreto, a sud di Palermo. Un’area costiera che, in passato, era rinomata per le sue spiagge e le sue saline e che oggi vuole uscire dal degrado che ha vissuto negli ultimi decenni.

Lo stesso Pasquale Terrani aprirà i lavori, moderati da Patrizia Biagi.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore, operatori economici e realtà associative del territorio.

Tra questi: il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusy Savarino, l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta, l’assessore comunale alle Politiche ambientali Pietro Alongi, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Salvatore Orlando.

