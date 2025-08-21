Anche la Federazione del PSI di Agrigento saluta con piacere ed orgoglio l’impegno di Nuccio Dispensa quale portavoce dell’area progressista. Il PSI agrigentino, forte della sua permanenza nell’area del centrosinistra, si dichiara disponibile nel contribuire a rafforzare questo nuovo percorso politico.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.