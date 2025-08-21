NATRUE, l’Associazione Internazionale per la Cosmesi Naturale e Biologica, annuncia il lancio della seconda edizione della Settimana della Cosmesi Naturale (Natural Cosmetics Week), in programma dal 17 al 23 novembre 2025.

Il tema di quest’anno, “Cura Naturale, Impatto Reale: Fidati di ciò che c’è dietro l’etichetta”, pone l’accento sul valore concreto dei cosmetici naturali e biologici certificati. In un momento storico in cui i consumatori desiderano prodotti efficaci e coerenti con i propri valori, la campagna lancia un messaggio chiaro: naturale e scientifico non sono in contrapposizione, ma alleati. Formulazioni ispirate dalla natura e supportate dalla scienza offrono efficacia e integrità. L’invito è a guardare oltre l’etichetta, per scoprire l’impatto che la cosmetica trasparente e certificata può generare per le persone, per l’ambiente e per il futuro del comparto.

Più fiducia nella bellezza

L’Europa resta leader globale nel settore dei cosmetici e della cura personale, con vendite al dettaglio che hanno raggiunto i 104 miliardi di euro nel 2024. Questi prodotti sono parte integrante della vita quotidiana: il 72% dei consumatori europei li considera importanti o molto importanti, utilizzandone in media oltre sette al giorno, da saponi e shampoo fino a dentifrici e creme idratanti. In questo scenario, cresce la domanda di una bellezza più sostenibile e trasparente – ed è proprio questo l’obiettivo della Settimana della Cosmesi Naturale.

NATRUE, organizzazione non profit internazionale di riferimento nel settore, promuove e tutela la vera bellezza naturale attraverso certificazioni indipendenti, educazione al consumatore e advocacy politica, aiutando le persone a orientarsi in un mercato sempre più affollato.

Unisciti al movimento

La Settimana della Cosmesi Naturale non è solo una campagna: è un’iniziativa collettiva per costruire un futuro più etico e responsabile nel settore cosmetico. Per un’intera settimana, brand, rivenditori, professionisti, scienziati e consumatori si uniranno per valorizzare l’impatto reale della cosmetica naturale e biologica certificata.

La campagna prevede una serie di attività su scala globale, tra cui webinar con esperti, iniziative internazionali, contenuti editoriali, attivazioni social dinamiche e approfondimenti “dietro l’etichetta” – tutto pensato per offrire ai consumatori strumenti concreti per compiere scelte più consapevoli e fidarsi di ciò che applicano sulla propria pelle.

“Vogliamo aiutare sempre più persone a compiere scelte consapevoli,” ha dichiarato Mark Smith, Direttore Generale di NATRUE. “Fidandosi di ciò che c’è dietro l’etichetta, i consumatori sostengono marchi autentici – e insieme possiamo guidare il settore verso un futuro più etico, trasparente e sostenibile.”

Cosa succederà dopo?

Il kit ufficiale della campagna – completo di materiali digitali, contenuti per i social media e linee guida per la partecipazione – sarà disponibile a partire da settembre. Fino ad allora, NATRUE invita tutti a segnarsi la data, condividere l’annuncio, e prepararsi a prendere parte a un movimento internazionale in crescita per una bellezza naturale, autentica e d’impatto.





