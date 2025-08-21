Nel panorama del lavoro italiano, il tema pensionistico rimane assolutamente centrale e quanto mai attuale. Per questa ragione Accademia Iniziativa Comune, da sempre vicina alle istanze e ai diritti dei cittadini e dei lavoratori, ha seguito con molta attenzione l’ultimo rapporto annuale dell’INPS, dove sono presenti, a nostro giudizio, ancora troppi squilibri ed elementi agrodolci legati al sistema pensionistico nazionale. A far impressione, in particolare, è come nel 2024 l’età media di pensionamento sia salita a 64,8 anni, rispetto ai 64,2 registrati nel 2023. Un dato davvero preoccupante. Inoltre, parlando più complessivamente, dallo Stato centrale di necessita di uno sforzo costante per affrontare con serietà e visione le sfide strutturali del nostro Paese. L’Italia, pur avendo compiuto progressi significativi, deve ancora lavorare con determinazione per garantire a tutti i cittadini un sistema pensionistico equo e sostenibile, nonché opportunità di lavoro dignitose e stabili. Solo attraverso riforme lungimiranti e un dialogo sociale costruttivo sarà possibile assicurare condizioni di vita eque alle generazioni presenti e future”.







Così in una nota Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca

