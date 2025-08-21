“Abbiamo seguito con attenzione la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge “Coltivaitalia”, collegato alla legge di bilancio, che negli intenti del governo Meloni e del ministro Lollobrigida punta a rafforzare il settore agricolo rendendolo più solido, sostenibile, giovane e tecnologico”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. “L’annuncio di investimenti per circa un miliardo di euro rappresenta certamente un segnale positivo e una boccata d’ossigeno per le piccole e medie imprese agricole italiane, oggi schiacciate da un contesto internazionale sempre più complesso, tra guerre commerciali, instabilità geopolitica e il pesante taglio da 80 miliardi alla PAC deciso dalla Commissione Von der Leyen”, prosegue Tiso. Che, poi, puntualizza: “Tuttavia, da una prima lettura, il provvedimento appare ancora troppo frammentario. Servirebbero invece misure strutturali, strategie di lungo periodo, interventi realmente incisivi per sostenere il comparto agricolo italiano e rafforzare il ruolo dei piccoli e medi produttori, cuore pulsante della nostra agricoltura”, sottolinea il presidente di Confeuro. “Esprimiamo inoltre forti perplessità sull’articolo relativo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi gestiti dai Centri di Assistenza Agricola. I CAA verrebbero ancora una volta caricati di nuove deleghe e responsabilità, senza che sia apparentemente previsto un adeguato potenziamento delle risorse e degli strumenti a loro disposizione. Si tratta di baluardi fondamentali per il presidio territoriale e per l’interfaccia tra amministrazione pubblica e aziende agricole, ma troppo spesso lasciate sole e sotto pressione, senza il riconoscimento che meritano. Su questo punto si sarebbe potuto certamente fare di più”, aggiunge Tiso. “Confeuro, dunque, auspica un confronto ampio e costruttivo affinché il provvedimento possa realmente rispondere alle esigenze dei territori e dei produttori agricoli. La nostra organizzazione è pronta a fare la propria parte, portando proposte concrete e lavorando in sinergia con le istituzioni per contribuire al miglioramento del disegno di legge e alla costruzione di un’agricoltura più equa, inclusiva e sostenibile”



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.