“Accademia Iniziativa Comune accoglie con soddisfazione il voto unanime del Senato sul disegno di legge che introduce il femminicidio come reato autonomo nel codice penale. Ma a questo importante passo normativo deve necessariamente seguire e corrispondere una profonda e ficcante rivoluzione culturale. Siamo un Paese moderno, civile – afferma Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca – che merita la parità di genere reale e la tutela vera di tutte le sue cittadine. Servono misure concrete e durature per garantire la difesa effettiva delle donne e per prevenire ogni forma di violenza e discriminazione. L’approvazione del DDL Femminicidio è un segnale forte in questa direzione, ma solo la normativa non basta: occorre un cambiamento profondo nella mentalità collettiva, da coltivare giorno dopo giorno”. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità in Senato con 161 voti favorevoli su 161 presenti, accompagnato da un lungo applauso in aula. “Ora la parola passa alla Camera dei Deputati, con l’auspicio grande che il consenso sia altrettanto corale e determinato”, ha concluso la portavoce di Accademia IC, Carmela Tiso.



