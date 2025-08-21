La desensibilizzazione sistematica, in psicoterapia, è la tecnica che guida il paziente verso il superamento graduale di ansie e fobie. Graduale, appunto, ma Lesley Sheffield, caporedattrice di

nera al New York Times, e sua moglie Malee non ne possono più di gradualità. Dopo essere sopravvissute a psicopatici e criminali vari, salgono su un aereo e volano oltreoceano ad

affrontare una volta per tutte il passato di Malee, segnato dal trauma causato dall’aver assistito all’uccisione della sua famiglia per mano di un serial killer nella sua casa natia. Sono certe che

solo così potranno liberarsi di quella spada di Damocle che avvelena la loro serenità. Ma prima di dedicarsi a loro stesse, dovranno risolvere una bega colossale dai risvolti internazionali.

Tra Londra e la Cornovaglia in inverno, con la consueta ironia, Lesley e Malee dovranno provare se è vero che Omnia vincit amor.









Biografia:





Isa J.Vinci pisana di nascita, cittadina del mondo per vocazione ed eremita felice per scelta.

Fa prima a dire cosa non ha fatto che quello che ha fatto nella vita, è una ex “un sacco di cose”: studentessa di lingue, viaggiatrice indefessa, donna in carriera, angelo del focolare e chi più ne ha più ne metta. Il luogo dove è vissuta di meno è casa sua, quello in cui è vissuta di più è ovunque avessi una tastiera su cui scribacchiare le sue storie. Oggi abita in un piccolo paese della campagna toscana. Socievole ma asociale, vive in compagnia di una gatta dispotica e mangiona e va benis

simo così.

