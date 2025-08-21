Cantieri di Servizio Bloccati: Il Movimento del Popolo Siciliano e La Sicilia per i Siciliani si Rivolgono ai Legali





Palermo – Ennesimo scossone sulle speranze di centinaia di cittadini palermitani, dopo che il Comune ha bloccato l’avvio dei cantieri di servizio previsti per fine luglio 2025. Il Movimento del Popolo Siciliano e l’associazione “La Sicilia per i Siciliani” alzano la voce e annunciano azioni legali, accusando l’amministrazione di aver tradito la fiducia dei cittadini più fragili.





Il Bando: Una Promessa Tradita





Durante l’inverno scorso il Comune di Palermo aveva pubblicato un bando ambizioso: impiegare 800 persone in condizioni di difficoltà per un periodo di tre mesi nei cosiddetti “cantieri di servizio.” La risposta della popolazione fu massiccia, con centinaia di domande inviate da cittadini aventi diritto. La graduatoria definitiva, pubblicata in seguito, confermava le 800 unità selezionate.





Ma in una svolta che ha lasciato molti increduli, il Comune ha deciso di avviare solo 460 dei candidati entro il 31 luglio, lasciando 340 idonei senza prospettive.





Promesse Mancate e la Reazione del Movimento





Secondo il presidente del Movimento del Popolo Siciliano, Tony Guarino, dopo un incontro con l’assessore ai lavori Pietro Alongi, era stata data rassicurazione che almeno i primi 460 sarebbero stati avviati entro la data promessa, e si sarebbe cercata una soluzione per gli altri esclusi.





“Ora tutto è bloccato. Questo è uno schiaffo sociale,” afferma Guarino con fermezza. “Ci avevano garantito che i primi sarebbero partiti, ora il silenzio. Ci rivolgeremo ai nostri legali per avere chiarezza e difendere i diritti di tutti gli aventi diritto.”





Verso l’Azione Legale e la Mobilitazione





Il Movimento e l’associazione invitano tutti i partecipanti esclusi a unirsi per chiedere il rispetto del bando e, se necessario, un risarcimento. “Non molleremo,” continua Guarino, “siamo pronti a scendere per strada.”





Questa vicenda accende nuovamente i riflettori su un’amministrazione comunale accusata di scarsa trasparenza e scarso rispetto per i più vulnerabili. Resta ora da vedere se la giustizia potrà rimettere ordine a quello che, per molti, è l’ennesimo sopruso mascherato da burocrazia.

Luogo: Comune di Palermo , Piazza pretoria , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

