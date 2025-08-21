COMUNICATO STAMPA

Partito Repubblicano Italiano

Taormina, agosto 2025

Con la costituzione di ben sette società partecipate, il Comune di Taormina sta progressivamente spogliando se stesso di funzioni e significato: un’anomalia amministrativa che richiede una netta presa di posizione da parte delle istituzioni e della comunità.

Le principali criticità

• 7 partecipate a fronte di 10 500 abitanti • Nessuna percentuale numerica di legge, ma il buon senso invita ad evitare moltiplicazioni sterili. • Solo due soggetti – Unione dei Comuni e “Ente Rete Fognante” – vantano una parvenza di funzione sovracomunale.

• Collaborazioni “fittizie” con altri Comuni • Le prime due società non hanno trasferito ruoli, personale o bilanci: non sono veri consorzi/unioni. • Manca la condivisione di servizi a rete (acqua, rifiuti, trasporti).

• Unione comunale per il turismo senza alcun potere • Né competenze né risorse trasferite: un carrozzone che costa senza produrre risultati. • È prevista dal TUEL solo per funzioni obbligatorie (polizia locale, servizi sociali), non per il marketing turistico.

• “Ente Rete Fognante” in stato di illegittimità • Opera solo in depurazione, senza gestire il ciclo idrico integrato. • Doveva trasformarsi in consorzio idrico entro il 2012, ma non è mai avvenuto. • Doppia iscrizione CCIAA che certifica la sua esistenza, ma non ne legittima le funzioni parziali.

• Quattro partecipate esclusivamente comunali • Copiano servizi già gestiti dalla macchina comunale (manutenzione, cultura, sociale). • Non realizzano alcun risparmio: duplicano uffici, aumentano costi di controllo e governance.

Le conseguenze per Taormina

1. Svuotamento del ruolo politico del Consiglio Comunale

2. Incremento di costi strutturali e burocratici a carico dei cittadini

3. Aumento del rischio di conflitti di interesse e di opacità gestionale

4. Perdita di efficienza nei servizi essenziali, con ripercussioni su potabilità dell’acqua, rifiuti e manutenzioni

Le richieste del Partito Repubblicano Italiano

1. Convocazione urgente di una Commissione Consiliare straordinaria

2. Avvio di un Piano di razionalizzazione delle partecipate, come previsto dal D.Lgs. 175/2016

3. Accorpamento o soppressione delle società “inutili” e riallocazione dei servizi direttamente al Comune o in forme associative corrette

4. Controllo e parere preventivo della Corte dei Conti e, se necessario, intervento della Regione Sicilia

Taormina merita un’Amministrazione snella, trasparente ed efficiente. Il Partito Repubblicano Italiano invita i cittadini ad aderire a questa battaglia di buon senso e legalità, per restituire al Comune il suo ruolo centrale e garantire servizi di qualità.

Firmato Partito Repubblicano Italiano – Sezione di Taormina

Luogo: Convento degli agostiniani in Taormina, Piazza IX Aprile, S. N., TAORMINA, MESSINA, SICILIA

