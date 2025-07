AiBrainSong è un artista rap emergente nato il 27 maggio 1998 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Con uno stile unico che mescola trap e rap melodico, grazie all’aiuto dell’IA racconta la vita e i quartieri della Sicilia con testi autentici e radicati nel territorio. Ha raggiunto migliaia di visualizzazioni con brani come “Zona BPG” e “Messina” e ha collaborato con realtà locali come Librino Barber School e DemaKart. La sua musica porta avanti un’identità forte e una connessione profonda con le radici siciliane.

