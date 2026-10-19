L’AICCRE continua la sua politica di collaborazione con i soggetti maggiormente rappresentativi della società civile – organizzazioni scolastiche, culturali, sociali e di volontariato – su temi di grande rilevanza civica. In quest’ottica si inserisce l’iniziativa “Uso, abuso di sostanze e comportamenti a rischio”, che si articolerà in tre distinti momenti nella Real Cantina Borbonica, a Partinico, e di cui sono destinatari gli studenti del territorio. Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con il Comune di Partinico, il SerD di Montelepre, e il SIAP Polizia di Stato. Si parlerà di prevenzione dei comportamenti a rischio per gli adolescenti e sulla necessità di costruire un futuro più salubre. Parteciperanno i principali attori impegnati in questa importante problematica: istituzioni, autorità, esperti del settore.

I tre incontri sono previsti: domani 20 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre

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