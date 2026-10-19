Promuovere una corretta alimentazione, sensibilizzare i giovani sull’importanza di stili di vita sani e contribuire al benessere della comunità scolastica. Sono questi gli obiettivi di “NutriAmo – Sportello di Nutrizione”, il nuovo spazio dedicato alla consulenza nutrizionale e all’educazione alimentare che sarà inaugurato martedì 20 ottobre, alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Liceo “Leonardo” di Giarre.

L’iniziativa, voluta fortemente dalla dirigente scolastica, dottoressa Tiziana D’ Anna, nasce con l’intento di offrire agli studenti un punto di riferimento per accrescere la consapevolezza del rapporto tra alimentazione, salute e benessere, favorendo una cultura della prevenzione e scelte alimentari più equilibrate e responsabili.

“In una fase della vita particolarmente delicata come l’adolescenza, – ha sottolineato la preside- l’educazione alimentare rappresenta infatti uno strumento importante per sviluppare abitudini salutari, riconoscere il valore di una dieta varia ed equilibrata e comprendere quanto il benessere fisico sia strettamente connesso alla qualità della vita quotidiana.





Il progetto è promosso dalla FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia, Sezione Porto dell’Etna, presieduta da Annamaria Scuderi, in collaborazione con il Liceo “Leonardo” di Giarre. Un’iniziativa, -come ha ribadito la presidente Scuderi- che testimonia l’importanza della sinergia tra scuola e associazionismo, nel realizzare percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni.

All’incontro inaugurale interverranno: la dott.ssa Tiziana D’Anna, dirigente scolastica del Liceo “Leonardo”; la prof.ssa Annamaria Scuderi, presidente FIDAPA BPW Italy – Sezione Porto dell’Etna; e la dott.ssa José Lo Sciuto, biologa nutrizionista.

La nascita di “NutriAmo” si inserisce in una visione della scuola come luogo di formazione integrale della persona, nel quale l’apprendimento si accompagna alla promozione della salute, alla prevenzione e alla costruzione di una maggiore consapevolezza individuale e collettiva.





Lo sportello sarà curato dalla dott.ssa José Lo Sciuto, biologa nutrizionista, che accompagnerà il progetto mettendo a disposizione le proprie competenze professionali, nell’ambito della nutrizione e dell’educazione alimentare.

Con questo progetto, la FIDAPA e il Liceo “Leonardo” intendono contribuire alla diffusione di una cultura del benessere, che parta dai giovani e coinvolga la comunità scolastica, valorizzando il ruolo dell’informazione e dell’educazione nella promozione di comportamenti salutari.

Luogo: IIS LEONARDO , veneto , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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