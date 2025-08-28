AGRIGENTO – L’Akragas SLP annuncia la nascita della Scuola Calcio Akragas SLP, progetto voluto dal presidente Salvo La Porta per valorizzare i giovani e formarli non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano ed educativo.

Il coordinamento sarà affidato al tecnico Dino De Rosa, cui la società ha dato piena fiducia. «Investire nei giovani – sottolinea la dirigenza – è la strada giusta per garantire un futuro solido all’Akragas e al movimento calcistico cittadino».

Per info e iscrizioni: 388 358 7598.

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

