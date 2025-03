Si chiama “Al centro della Parola” la Rassegna letteraria che prenderà il via sabato 29 marzo alle ore 18, al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano.

L’iniziativa culturale prevede sei incontri con autori e autrici, che si svolgeranno tra marzo e ottobre, nei locali al primo piano del grande Centro di cui è direttore Sandro Petretto.

Si tratta di un’attività fortemente voluta all’interno di quello che è da tempo un punto di riferimento sia per la spesa che per lo shopping, per aggregare e offrire al numeroso e variegato pubblico che vi orbita dei momenti di relax misti a occasioni di riflessione e condivisione nell’ambito delle attività di promozione della lettura.

A inaugurare il ciclo di incontri con gli autori sarà il 29 marzo Monica Lombardo, autrice del libro “Il gioco dell’Aquipollo”; il 26 aprile sarà la volta di Gaspare Bilardello che presenterà “Mi sposerò con i pesci”; seguirà il 31 maggio Antonella Marascia, autrice di “Desiata”; e ancora il 27 settembre Massimo D’Antoni con “La pescatrice araba; il 25 ottobre Bia Cusumano presenterà il suo nuovo libro di poesie dal titolo “Itaca Ebbra”, e concluderà la Rassegna Pietro Virgadamo il 29 novembre con “Cefalux”.

Tutti gli incontri, con ingresso libero, avranno inizio alle ore 18.

A dialogare con gli scrittori sarà la giornalista Jana Cardinale.





