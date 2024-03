Prosegue la programmazione del cinema al Cine Teatro Imperia di Monreale con il secondo lungometraggio “Scianèl” con ben quattro proiezioni, in due delle quali il regista Luciano Accomando sarà in sala per presentare il film. Appuntamento martedì 2 aprile alle ore 18:00 e alle ore 21:00, con la presenza di Luciano Accomando e giovedì 4 aprile alle ore 18:00 e alle ore 21:00, sempre con la presenza del regista.

“Scianel”, scritto dai giovani detenuti del carcere Malaspina e ambientato fra i quartieri dello Zen, si presenta come un’elegantissima denuncia e una speranza per un modo migliore. Proiettato in moltissime scuole e adesso al Cine Teatro Imperia, è la testimonianza che qualsiasi progetto educativo e riabilitativo può diventare seme di cambiamento.

Dalla periferia esistenziale e umana di una delle capitali del Sud Italia, Palermo, viene fuori una storia di coraggio, resistenza e bellezza. La fantasia, ovvero la capacità di andare oltre quello che si vede e si sente, è il motore della narrazione. Immaginare un mondo altro, accogliente e giusto, è già il primo passo per tentare di costruirlo. La protagonista, infatti, non vuole “cambiare il mondo” ma soltanto concedere a chi gli sta intorno la possibilità di conoscere e progettare un mondo altro.

“Scianel è un film per tutti: giovani e adulti, ricchi e poveri, siciliani e veneti purché tutti abbiano l’istinto e la forza di procedere al di là del visibile, delle sofferenze, delle abitudini, della monotonia delle tante miserie che ci opprimono”, così come si legge nella recensione dal blog di Rocco Gumina.

Un film che invita all’impegno cooperativo teso alla ricerca di quei talenti ignorati ed esclusi. È infatti una narrazione che stimola all’impegno responsabile e attivo dei cittadini. Un film che, infine, ripete con dolcezza e forza quanto di più intimo è presente nella visione del nostro dettato costituzionale: la libertà e la giustizia sociale vanno ricercate e perseguite insieme.

Per info e prenotazioni, è possibile contattare il numero 366 613 5784, attivo dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 19:00. Costo del biglietto: 6€ intero, 5€ ridotto, dal prezzo del biglietto sono esclusi i diritti di prevendita.

E’ possibile abbonarsi ad uno dei quattro cartelloni oppure comporre il proprio abbonamento con più cartelloni, acquistando tutto direttamente tramite la Piattaforma Vivaticket attivata dal Comune di Monreale. E’ anche possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Per info e abbonamenti 366.6135784, sui social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017

https://www.instagram.com/cineteatroimperiamonreale/

Luogo: Cine Teatro Imperia di Monreale

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.