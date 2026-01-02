A Palermo si ride (e tanto) per accogliere il nuovo anno. Arriva lo spettacolo “Cabaret Show Buon 2026”.

Appuntamento domenica 4 gennaio, alle 17,45, al Cineteatro Colosseum di Palermo, in via Guido Rossa, 7. Due ore di puro divertimento con Orazio Bottiglieri, Giorgio Pitarresi, Ciro Chimento, Massimo Eugenio e il chitarrista Piero Calabrese.

Racconti, aneddoti comici, tanti personaggi per accogliere il nuovo anno con ironia ed allegria con dolcino finale natalizio. Il tutto accompagnato da buona musica e un finale inedito dedicato ai pensierini per Babbo Natale, il vero protagonista delle festività.

Costi biglietti: intero 10 euro; ridotto, invece, 8 euro.

Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3926393204.

