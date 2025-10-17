Debutta, al Cineteatro Colosseum di Palermo, una nuova commedia brillante scritta da Orazio Bottiglieri. Arriva “Povero Garinei”.

Un megalomane regista decide di mettere in scena la versione 3.0 di “Aggiungi un posto a tavola”, famosa opera di Garinei e Giovannini, ma la fantomatica produzione manda degli pseudo attori che non sono tali: un disoccupato, una donna in semi libertà, un nipote di un onorevole e una ex youtuber. Tutto risulterà molto comico e goffo, con una segretaria di produzione appassionata di pasta in bianco, sino ad un finale che emozionerà lo spettatore.





Appuntamento sabato 18 ottobre, alle 21,15, e domenica 19 alle 17,45, in via Guido Rossa 7.

Sul palco con Orazio Bottiglieri, Ciro Chimento, Elena Sparacino, Giuseppe Passarello, Eleonora Randazzo e Valentina Franzone. Tecnico audio e luci Grazia Bottiglieri.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3926393204.

