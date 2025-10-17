Domenica 12 ottobre il porticciolo di Ognina è stato il cuore pulsante di un’importante iniziativa di cittadinanza attiva: “Spazio Pulito”, organizzata dalle associazioni Arcadia e Unione Giovanile.

L’attività ha coinvolto numerosi giovani studenti universitari e liceali, tra cui anche rappresentanti degli studenti, che hanno preso parte alla giornata con entusiasmo e senso di responsabilità, contribuendo alla riqualificazione dell’area portuale attraverso azioni concrete di pulizia e sensibilizzazione ambientale.





L’iniziativa rappresenta la seconda edizione di “Spazio Pulito”, dopo il successo dello scorso anno, quando l’attività si è svolta nell’area di San Giovanni Li Cuti, raccogliendo un’ampia partecipazione e riscontrando grande interesse tra i giovani.

La giornata si è aperta con il saluto istituzionale dell’assessore alla Pubblica Istruzione e ai Borghi Marinari, Andrea Guzzardi, che ha ringraziato i partecipanti per l’impegno e l’attenzione dimostrata verso la tutela del territorio.





Anche quest’anno, “Spazio Pulito” si è confermato un momento di incontro, confronto e collaborazione tra ragazzi di diverse realtà educative e associative, uniti dal desiderio di valorizzare il territorio e promuovere comportamenti sostenibili.

Le associazioni promotrici hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo mostrato dai giovani, sottolineando che l’associazionismo non è fatto solo di momenti importanti o di passerelle, ma anche della volontà di scendere in campo nel territorio. Un impegno che permette di restaurare rapporti umani autentici, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e di appartenenza al territorio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.