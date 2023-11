Il LUXURY WINE RESORT siciliano partecipa all’evento in corso

a Venezia dal 15 al 17 novembre 2023

Promuove l’incontro e l’interazione tra i principali attori internazionali del settore MICE il Mice Trade Show (MTS), in corso a Venezia dal 15 al 17 novembre 2023, con il patrocinio dell’Enit. Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo LUXURY WINE RESORT di Marsala vi partecipa, presentando le sue proposte dedicate al business travel.

MICE è un termine “ombrello” che rappresenta un intero settore turistico, che racchiude l’organizzazione di tutti i viaggi legati a convegni, fiere, congressi e viaggi incentive per dipendenti, stakeholders e clienti di un’azienda.

Obiettivo del MTS è quello di generare nuove opportunità di business, tramite incontri tailored B2B.

Il Baglio Oneto, suggestiva residenza nobiliare affacciata sul mare delle isole Egadi, punta a farsi conoscere come location business, collocandosi in quella preziosa fascia definita bleisure, ovvero luoghi di charme dove il business incontra il leisure, il soggiorno di piacere. Ampie sale, camere connesse e ristorante in grado di accogliere un elevato numero di ospiti ne fanno un luogo adatto per incontri di lavoro, mentre la sua posizione lo rende attrattivo per la possibilità di organizzare escursioni dedicate ai partecipanti e agli accompagnatori. Mentre una piccola pausa caffè con vista sul tramonto mediterraneo può trasformare una giornata d’affari in una esperienza di piacere. Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo LUXURY WINE RESORT è una tenuta agricola attiva e gli ospiti hanno la possibilità, oltre che di rilassarsi in piscina e nelle zone lounge, di fare degustazioni in cantina a base di vini e olio di produzione propria, e trascorrere momenti piacevoli godendo del clima siciliano.

Per informazioni:

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo*****

LUXURY WINE RESORT

Contrada Baronazzo Amafi 8

91025 Marsala (TP)

Tel. 0923 746222

www.bagliooneto.it

info@bagliooneto.it

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.