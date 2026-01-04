Al teatro Impero una Orchestra Sinfonica di 55 elementi diretta dal Maestro Zimmardi, il tenore Piero Lupino Mercuri e la soprano Nati Katai, un corpo di Ballo di danza storica in abiti d’epoca per una serata indimenticabile. Biglietti a partire da 10 euro





Il Concerto di Capodanno a Marsala torna a far battere il cuore della città grazie all’impegno dell’Accademia Beethoven, che per sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18 ha organizzato un evento imperdibile al Teatro Impero. Lo spettacolo, che rappresenta il primo grande appuntamento del nuovo anno, nasce dalla determinazione del presidente Giuseppe Lo Cicero e del dinamico Consiglio Direttivo, potendo contare sul prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Assessorato Regionale allo Spettacolo e del Comune di Marsala. Sul palco saliranno cinquantacinque maestri d’orchestra della Compagnia Sicilides Musae, Orchestra Sinfonica d’eccellenza che unisce veterani e giovani talenti, diretti dalla bacchetta precisa e vibrante di Gioacchino Zimmardi. Il maestro palermitano, formatosi al Bellini di Palermo, guiderà il pubblico attraverso un flusso sonoro che spazia dal rigore classico alla seduzione delle colonne sonore epiche.





Il programma si preannuncia travolgente fin dall’apertura, affidata alla Sinfonia dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, un’opera del 1816 dove archi e fiati sfrecciano con virtuosismo. Seguirà la grazia del Valzer dei fiori da Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, con quella levigatezza timbrica che evoca paesaggi innevati, per poi cambiare registro con l’energia della Danza ungherese n. 5 di Brahms. Uno dei momenti più attesi è l’interpretazione di Casta Diva dalla Norma di Bellini: il soprano ungherese Nati Katai, ormai siciliana d’adozione, presterà il suo timbro luminoso e il suo fraseggio impeccabile a questa aria sacra del 1831, promettendo di far tremare il teatro con il suo carisma scenico. La tradizione viennese sarà protagonista con Sul bel Danubio blu di Johann Strauss figlio, i cui archi vellutati prepareranno il terreno per l’omaggio al cinema d’autore.





Il Valzer brillante da Il Gattopardo di Nino Rota vedrà l’ingresso del Corpo di Ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretto da Nino Graziano Luca. La precisione filologica delle coreografie e lo sfarzo dei costumi riporteranno in vita le atmosfere del capolavoro di Visconti. La potenza vocale tornerà protagonista con il tenore Piero Lupino Mercuri, che affronterà il Nessun dorma di Puccini con uno squillo verista e una sensibilità affinata nei grandi teatri italiani. Il viaggio emozionale toccherà le corde del cuore con i temi di Ennio Morricone per Nuovo Cinema Paradiso e la galoppata epica de L’estasi dell’oro, senza dimenticare il divertimento ritmico di The Typewriter di Leroy Anderson. Dopo la leggerezza di Vita d’artista e il malinconico Valzer del commiato di Rota, la serata si chiuderà con il brindisi della Traviata di Verdi, Libiamo ne’ lieti calici, in un duetto travolgente tra Katai e Lupino Mercuri.





L’Accademia Beethoven garantisce un’esperienza sensoriale a tutto tondo, dove la passione siciliana di Zimmardi e Lo Cicero si fonde con la grande tradizione europea. Il presidente Giuseppe Lo Cicero ha voluto lanciare un invito diretto a tutto il pubblico: “Accademia Beethoven vi invita a questo Concerto di Capodanno unico per Marsala. Avremo sul palco cinquantacinque maestri, solisti d’eccellenza e una danza d’epoca mai vista prima in queste dimensioni. Affrettatevi al Teatro Impero perché i posti più ambiti finiscono in fretta: prenotate subito per iniziare il 2026 con la magia della musica eterna”. I costi sono accessibili a tutti, con biglietti che variano dai 25 euro per la poltronissima ai 10 euro per la galleria. Le prenotazioni sono aperte online su Tickettando, presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” in via dei Mille 65 a Marsala, oppure chiamando il numero 3206905330.





Marsala 29/12/2025

Alberto Di Paola







PROGRAMMA DI SALA:

Sinfonia dal barbiere di Siviglia – Gioacchino Rossini (Sinfonia)



Valzer dei fiori dal balletto Lo Schiaccianoci – Čajkovskij



Danza ungherese n. 5 – Johannes Brahms



Casta Diva da Norma – Vincenzo Bellini (Soprano Nati Katay)



Sul bel Danubio blu – Johann Strauss (figlio)



Valzer brillante da Il Gattopardo – Nino Rota (Ballo)



Nessun dorma da Turandot – Giacomo Puccini (Tenore Piero Lupino Mercuri)



Nuovo Cinema Paradiso – Ennio Morricone



The Typewriter – Leroy Anderson



Vita d’artista – Johann Strauss (figlio)



Valzer del commiato da Il Gattopardo – Nino Rita (Ballo)



L’estasi dell’oro – Ennio Morricone



Voci di primavera– Johann Strauss (figlio)



Libiamo ne’ lieti calici da La Traviata – Giuseppe Verdi (duetto)





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.