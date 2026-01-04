PALERMO 29 DICEMBRE 2025 – Prenderà ufficialmente il via il 20 gennaio da Bolognetta il calendario 2026 dell’Open Day Itinerante della Prevenzione dell’Asp di Palermo, un programma articolato e capillare che, nel primo semestre dell’anno, porterà i servizi di screening e prevenzione in 36 località, coinvolgendo aree urbane, piccoli comuni dell’entroterra, quartieri a maggiore fragilità sociale e isole minori.

“Il calendario 2026 – sottolinea il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita -rappresenta un’evoluzione naturale di un modello che ha già dimostrato di funzionare, perché intercetta i bisogni di salute, riducendo le distanze tra cittadini e servizi sanitari. La prevenzione non può essere statica: deve muoversi, adattarsi ai territori e raggiungere anche le comunità più piccole e periferiche”.

Dopo i risultati registrati nel 2025 – con 29.363 prestazioni complessive – l’Asp di Palermo rafforza e amplia il modello di sanità di prossimità, confermando una pianificazione che si estende da gennaio a giugno, con tappe distribuite in modo omogeneo sul territorio. Il calendario toccherà, tra le altre, Roccapalumba, Castelbuono, Ciminna, lo Zen, Cefalù, Danisinni, Giuliana, Corleone, Villabate, fino a Gangi e Isnello, con una particolare attenzione alle isole minori, come Lampedusa, Ustica e Linosa, dove gli Open Day si articoleranno su più giornate per garantire una risposta adeguata ai bisogni della popolazione residente.

In ciascuna delle tappe in calendario, i cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione a screening oncologici (mammella, cervice uterina, colon retto), prevenzione cardiovascolare e prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse, vaccinazioni, controlli audiometrici e diabetologici, screening pediatrici visivi e logopedici, oltre ai servizi dello sportello amministrativo. Un’offerta ampia e integrata resa possibile anche grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, il mondo dell’associazionismo e il volontariato.

“Nel 2026 vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità rafforzando l’integrazione tra prevenzione, informazione ed educazione sanitaria – afferma Levita – l’Open Day non è solo un momento di erogazione di prestazioni, ma un’occasione di incontro e di consapevolezza, che aiuta le persone a prendersi cura della propria salute in modo più informato e responsabile”. (nr)

Il programma completo delle tappe del primo semestre 2026 potrà essere oggetto di aggiornamenti in accordo con i Comuni coinvolti.

CALENDARIO PRIMO SEMESTRE 2026

• 20 gennaio – Bolognetta

• 29 gennaio – Roccapalumba

• 5 febbraio – Castelbuono

• 10 febbraio – Ciminna

• 17 febbraio – Palermo – Zen

• 28 febbraio – Cefalù

• 3 marzo – Giuliana

• 6–8 marzo – Lampedusa

• 12 marzo – Villabate

• 17 marzo – Geraci Siculo

• 19 marzo – Gratteri

• 24 marzo – Pollina

• 28 marzo – Corleone

• 9 aprile – Castellana Sicula

• 14 aprile – Palermo – Sperone

• 16 aprile – Valledolmo

• 21 aprile – Santa Flavia

• 23 aprile – Roccamena

• 28 aprile – Villafrati

• 5 maggio – Palermo – Danisinni

• 7 maggio – Belmonte Mezzagno

• 12 maggio – Montelepre

• 14 maggio – Chiusa Sclafani

• 19–20 maggio – Ustica

• 23 maggio – Petralia Soprana

• 26 maggio – Torretta

• 28 maggio – Trabia

• 4 giugno – San Mauro Castelverde

• 9 giugno – Contessa Entellina

• 11 giugno – Caltavuturo

• 16 giugno – Altofonte

• 18 giugno – Alia

• 23 giugno – Alimena

• 25 giugno – Gangi

• 30 giugno – Isnello

• 7–8 luglio – Linosa





