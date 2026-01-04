Il turismo in Sicilia continua a crescere grazie al rimbalzo post-pandemico, ma resta fondamentale lavorare sulla bassa stagione, valorizzando nuovi mercati, promuovendo azioni di formazione e definendo strategie di comunicazione e marketing territoriali più efficaci. Da questi presupposti nasce ‘Palermo 365 – Tavolo tecnico di confronto sulla destagionalizzazione del turismo’, in programma lunedì 29 dicembre, dalle 16 alle 19.30, al Grand Hotel Wagner di Palermo. L’evento è dedicato agli operatori del settore turistico, alle istituzioni e agli stakeholder, e ha l’obiettivo di avviare un confronto concreto su come distribuire meglio i flussi turistici durante tutto l’anno.

Durante il tavolo tecnico si parlerà anche di nuovi collegamenti aerei previsti dal 2026, del ruolo delle università nella formazione di nuove figure professionali e della possibilità di costruire un’identità condivisa per il turismo a Palermo.

Toti Piscopo, editore e direttore di travelnostop.com, modererà l’incontro, a cui parteciperanno Giovanni Ruggeri; presidente O.T.I.E., Salvatore Burrafato, presidente Gesap; Maria Carolina Castellucci, vice presidente Fiavet Sicilia e Console della Danimarca; Karen La Rosa, T.O. La Rosa Works; Anna Maria Ulisse, presidente regionale Assoviaggi Confesercenti; Corinna Scaletta, vice presidente nazionale Federagit Confesercenti; Rosa Di Stefano, presidente Federalberghi Palermo; Marco Mineo, presidente Assohotel Palermo; Dario Varagona di Wonderful Italy; Vicio Sole, presidente regionale Assoturismo. Conclude Caterina Guercio, dirigente del Turismo del Comune di Palermo.

L’incontro punta alla definizione di una strategia comune di allungamento delle stagionalità, capace di sostenere l’economia locale e rendere Palermo una città attrattiva tutto l’anno.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.