La grande musica swing e natalizia inaugura il 2026 con un evento unico a Mazara del Vallo. Uno spettacolo elegante e coinvolgente: il 3 gennaio alle ore 21, il Teatro Rivoli ospiterà per la prima volta in Sicilia il “Bublé Bublé Christmas Show”, il più grande tributo italiano dedicato a Michael Bublé, prodotto da AmantiArts Music.

Guidata dalla voce straordinaria di Riccardo Retrosi, già protagonista dello show televisivo Like a Star con Amadeus su Canale 9, dove la band ha ricevuto diversi riconoscimenti per le sue interpretazioni dai giudici Serena Brancale ed Elio e le Storie Tese, celebra quest’anno i dieci anni di attività portando sul palco un concerto ricco di atmosfera, qualità musicale e suggestioni natalizie.

Accompagnato da una formazione orchestrale composta da musicisti professionisti, Retrosi interpreta con stile e raffinatezza i più celebri successi del crooner italo-canadese: da Me and Mrs Jones a Call Me Irresponsible, dai crescendo di Moondance e Save The Last Dance For Me, fino ai cavalli di battaglia come Home, Everything, Haven’t Met You Yet e It’s a Beautiful Day.

Nel periodo natalizio lo spettacolo si trasforma nel “Bublé Bublé Christmas Show”, includendo i brani più amati dell’album di Natale di Michael Bublé: Santa Claus Is Coming To Town, White Christmas, Jingle Bells, All I Want For Christmas Is You e molti altri.

Dopo un tour che ha toccato città come Roma, Ferrara, Genova e Prato, quindi, la band approda a Mazara del Vallo per una data evento che si preannuncia ricca di emozioni, perfetta per accogliere il nuovo anno.

Biglietti a partire da € 15,00 con prenotazioni presso la biglietteria del Cine Teatro Rivoli

Tel.: 338 9068219 – 393 9488626 – 348 0349658

