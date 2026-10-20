Prende il via oggi le attività di “Come-Te 2.0”, il progetto rivolto a giovani e adulti con disabilità, gestito dalla cooperativa Aress Fabiola e finanziato dal Comune di Termini Imerese. Il percorso educativo e di socializzazione mira a valorizzare le capacità cognitive, motorie e relazionali dei partecipanti attraverso cinque laboratori principali: ortoterapia, ginnastica motoria, laboratorio musicale, socializzazione e sviluppo delle autonomie personali.

Le attività, progettate in stretta sinergia con i referenti dei servizi territoriali del Comune, si svolgeranno nei locali del centro “Crisci Ranni” a Termini Imerese. Anche quest’anno sarà garantito il servizio di trasporto dedicato, pensato per favorire la partecipazione di tutti e alleggerire il carico organizzativo delle famiglie.





Tra gli elementi qualificanti di questa nuova edizione, figura la co-progettazione tra ente pubblico e terzo settore. Aress Fabiola metterà infatti a disposizione anche la propria struttura equestre, offrendo ai partecipanti ulteriori occasioni di socializzazione e di contatto diretto con la natura.

Il programma prevede, inoltre, uscite sul territorio, appositamente organizzate per favorire l’orientamento, l’inclusione sociale e lo sviluppo delle autonomie personali al di fuori del centro. Non mancheranno, infine, attività dedicate alle famiglie, parte integrante del percorso di sostegno e accompagnamento.





A guidare i partecipanti sarà l’équipe multidisciplinare della cooperativa Aress Fabiola, che metterà a disposizione professionalità ed esperienza per accompagnare ciascuno in un percorso personalizzato di crescita e partecipazione.

L’obiettivo resta mettere al centro la persona con disabilità, riconoscendone le potenzialità, promuovendone l’autonomia e garantendo un sostegno concreto alle famiglie. Con il potenziamento di “Come-Te 2.0”, Aress Fabiola rinnova così il proprio impegno a favore dell’inclusione e della solidarietà, contribuendo a dare risposte concrete ai bisogni del territorio. Un impegno che poggia su basi solide: da quasi un trentennio Aress si occupa infatti di disabilità, dimostrando costante attenzione ai bisogni e alle esigenze delle fasce più fragili e rappresentando una realtà ormai consolidata per i servizi ai disabili svolti in convenzione con l’ASP di Palermo e di molti altri enti locali.

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