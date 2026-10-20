Tre giorni dedicati ai sapori dell’autunno, alle eccellenze gastronomiche del territorio, alla musica e alla cultura. Dal 23 al 25 ottobre Castelbuono torna a ospitare il Funghi Fest. La manifestazione, che ogni anno richiama nel suggestivo borgo madonita migliaia di visitatori e turisti, quest’anno spegne le sue prime venti candeline, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi della stagione autunnale in Sicilia. Organizzata dall’associazione Promomadonie, la manifestazione propone un ricco calendario di iniziative che animeranno il centro storico di Castelbuono, trasformandolo in un grande palcoscenico a cielo aperto tra degustazioni, spettacoli musicali, intrattenimento, arte e tradizioni. Protagonisti assoluti saranno naturalmente i funghi, ingrediente simbolo della cucina autunnale madonita, insieme alle numerose eccellenze agroalimentari del territorio.

“Il Funghi Fest è diventato negli anni un appuntamento capace di coniugare la valorizzazione delle nostre produzioni gastronomiche con la promozione turistica e culturale delle Madonie – dichiara Jhonny La Grua, presidente dell’associazione Promomadonie – Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori di tutte le età. Il nostro obiettivo è quello di far vivere Castelbuono attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e la sua straordinaria capacità di accoglienza, creando occasioni di incontro e contribuendo a sostenere le attività economiche del territorio”.

Il programma prenderà il via venerdì 23 ottobre alle 17,30 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand espositivi e gastronomici. A seguire, uno spettacolo di cabaret darà il via al fine settimana di festa. Sabato 24 ottobre, a partire dalle 10, riapriranno gli stand, mentre i visitatori potranno approfittare dell’occasione per scoprire il patrimonio culturale del borgo attraverso le mostre ospitate al Museo Civico e al Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo. Alle 12 e alle 18, in piazza Castello, spazio alle degustazioni di piatti a base di funghi e delle eccellenze gastronomiche locali. Particolare attenzione sarà riservata anche ai più piccoli con il Carlotta Live Show, in programma alle 18 sempre in piazza Castello. Alle 21 si terrà uno dei momenti più significativi della manifestazione: il “Premio internazionale della Cultura e del Gusto”, con la consegna di riconoscimenti a personalità che si sono distinte in ambito nazionale e internazionale. A condurre la cerimonia sarà la giornalista Nadia La Malfa. Grande attesa per l’appuntamento musicale delle 22.30 con Tony Esposito, protagonista di uno spettacolo che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale da Pino Daniele alla world music, tra sonorità mediterranee, ritmi coinvolgenti e contaminazioni artistiche. La serata proseguirà con un dj set.

Domenica 25 ottobre il Funghi Fest entrerà nel vivo già dalle prime ore del mattino. Dalle 9 alle 18, lungo viale Castello, si terrà “ Artisti a corte”, una mostra mercato d’arte curata dall’associazione Pittamu di Castelbuono. Alle 10 riapriranno gli stand e, dalle 10.30, le vie del centro saranno animate dalla sfilata itinerante del gruppo Viginti Millys. Alle 12 torneranno le degustazioni in piazza Castello, mentre nel pomeriggio la festa proseguirà con la sfilata della Sud Street Band, prevista alle 16, e con l’esibizione degli artisti di strada alle 17.30. Alle 18 nuovo appuntamento con le degustazioni e, alle 18.30, intrattenimento musicale per accompagnare la conclusione della manifestazione.

“Il Funghi Fest rappresenta una straordinaria occasione di promozione per Castelbuono e per l’intero comprensorio madonita – sottolinea il sindaco del borgo madonita Mario Cicero – Manifestazioni come questa dimostrano quanto sia importante investire nella valorizzazione delle nostre identità, mettendo insieme gastronomia, cultura, tradizioni e accoglienza. Castelbuono possiede un patrimonio di bellezze, produzioni e professionalità che merita di essere conosciuto e apprezzato. Ringrazio l’associazione Promomadonie e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questa importante iniziativa”.

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