Giovedì 28 dicembre 2023 avviati i corsi di Operatore Socio-Sanitario (OSS) a Petralia Soprana e venerdì 29 dicembre 2023 a Cefalù. Ancora aperte le iscrizioni ai corsi OSS a Cefalù e a Petralia Soprana.



Avviati i corsi di Operatore Socio-Sanitario (OSS) di 420 ore giovedì 28 dicembre 2023 a Petralia Soprana Via Francesco Cammarata 21 (Bivio Madonnuzza), corso OSS RQ OSS 1 112 23 (tel. 0921998771 – cell. 3389576705) e venerdì 29 dicembre 2023 a Cefalù Piazza Bellipanni 30 (tel. 0921820574 – cell. 3316432911), corso OSS RQ OSS 1 113 23.

Le lezioni riprenderanno nella seconda quindicina del mese di gennaio 2024.

Le iscrizioni restano aperte sino al raggiungimento del numero di 25 iscritti per ciascun corso.

Possono iscriversi allievi delle Alte e Basse Madonie, dei circondari di Termini Imerese, di Mistretta, di Santo Stefano di Camastra, di Sant’Agata di Militello, dei comuni limitrofi dell’ennese e del nisseno.

Costo di iscrizione al corso € 1.800, pagamento anche ratealmente versando 300 euro all’atto dell’iscrizione, con l’obbligo di rispettare le scadenze delle rate e l’obbligazione contrattuale complessivamente assunta.

Le 420 ore del corso di riqualificazione in OSS si svolgono per n.40 ore da remoto e n.140 ore in presenza a Cefalù e a Petralia Soprana, mentre lo stage conclusivo della durata di 240 ore potrà svolgersi presso l’Ospedale Giglio di Cefalù o dei luoghi indicati nelle strutture ospedaliere.

Destinatari dei corsi di riqualificazione in Operatore Socio-Sanitario (OSS): il Decreto Assessoriale prevede che per l’anno 2023 e 2024 possono essere ammessi:

Soggetti in possesso delle qualifiche conseguite ai sensi di legge, di seguito elencate e ottenute a seguito di frequenza di un corso di durata non inferiore a 700 ore:

Operatore Socio Assistenziale (OSA) e varie declinazioni, Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari; ADEST o Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi tutelari; Operatore Addetto all’assistenza delle Persone Diversamente Abili; Sono ammessi alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio – assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative all’assistenza alla persona, nonché i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico dell’Assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. n.295 del 26.7.1991, ha una durata pari a 670 ore ed altresì i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali, i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari e del Diploma quinquennale in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale conseguito, come i precedenti, a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado; Sono ammesse le Infermiere Volontarie della Croce Rossa.

