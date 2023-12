Una giornata indimenticabile che chiude il torneo calcistico dedicato a Vincenzo Fazzino figura storica del movimento calcistico regionale siciliano. “Il Parlamento siciliano ha voluto contribuire concretamente per sostenere l’iniziativa. Oggi abbiamo celebrato lo sport premiando tutti i giovani partecipanti per il loro incredibile impegno” – ha detto Vincenzo Figuccia Deputato Questore dell’Ars -.

“Auspico che questi ragazzi possano continuare a coltivare i propri sogni e che le istituzioni siano capaci di dare supporto, – prosegue Figuccia – soprattutto nelle periferie dove sicuramente ci sta maggiore bisogno”.

Faccio le mie congratulazioni a tutti i giocatori per la passione e lo spirito sportivo dimostrati. Grazie a tifosi, volontari e allenatori – conclude Figuccia – per aver reso questo evento possibile.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.