Approvata all’ospedale Civico la preintesa sul pagamento dei Dep, i differenziali economici ex fasce per l’anno 2023. Ne danno notizia i sindacati Fials-Confsal, Uil, Cgil, Nursing Up, che sono stati convocati in urgenza per definire l’accordo come da contratto collettivo, “in continuità – scrivono le sigle in una nota – a quanto richiesto durante l’ultima convocazione di delegazione trattante del 14 dicembre e già pubblicizzato dalle nostre segreterie in un precedente comunicato”.

I sindacati spiegano che “l’amministrazione ha presentato una bozza di intesa da perfezionare entro gennaio 2024, ma riguardante l’anno 2023 in ragione ad una quota economica di 600 mila euro, salvo verifica di bilancio e nel limite di queste risorse come da normativa vigente”. Ascoltate le segreterie aziendali dei sindacati, l’assemblea ha formalizzato un parere positivo e ha approvato la preintesa. L’amministrazione si è impegnata a convocare i sindacati entro gennaio per la definizione dell’istituto.

