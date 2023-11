Catania- La macchina culturale del Premio Letterario Nazionale Efesto città di Catania è pronta a riaccendere i motori per dare il via all’XI edizione, ricca anche quest’anno d’importanti novità.

Punti di forza della longeva iniziativa culturale, insignita nel 2013 dalla Medaglia della Presidenza della Repubblica e nel 2014 dalla Medaglia della Presidenza della Camera, organizzata come consuetudine da Santino Mirabella, magistrato presso il Tribunale di Catania, scrittore, presidente dell’associazione culturale Efesto, la genuinità e l’entusiasmo, con il quale sin dal primo anno la kermesse letteraria è stata accolta non solo in Italia ma anche all’estero con partecipanti dal Canada e dal Brasile.

“Sono ben cinque le sezioni a cui è possibile partecipare con le proprie opere, a tema libero anche edite o già premiate, che devono essere inviate entro il 14 gennaio 2024 – dichiara Santino Mirabella da anni impegnato nel campo della cultura- Si può partecipare a ognuna delle sezioni con un opera per ciascuna, presentando il numero di copie indicate nel bando. Ogni Autore è responsabile del contenuto dei propri elaborati e ovviamente saranno escluse tutte quelle contenenti parole o concetti razzisti, volgari, violenti e contro ogni religione”.

Queste le cinque sezioni in gara: Edo Gari– poesia in lingua; Ercole Patti– racconto breve; Mariella Lo Giudice – testo teatrale; Franco Battiato– musica, si aggiunge la sezione di Poesia Comica dedicata a Micio Tempio.

“Il Premio Efesto- continua Santino Mirabella- si pone l’obiettivo di diffondere e promuovere la letteratura in tutte le sue forme esercitando costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali contemporanee”.

La composizione integrale delle giurie sarà indicata nel verbale conclusivo. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà al Palazzo della cultura in periodo pre-estivo. I finalisti saranno avvisati tramite e-mail e/o comunicazione telefonica, nonché sulla pagina facebook dell’ Associazione.

Qualunque informazione potrà essere richiesta inviando una e-mail all’indirizzo: associazioneefesto@libero.it

BANDO DI CONCORSO

Il concorso è suddiviso in 5 sezioni a tema libero:

A) Sezione EDO GARI – Poesia

B) Sezione MICIO TEMPIO – Poesia/filastrocca comica

C) Sezione ERCOLE PATTI – Racconto breve

D) Sezione MARIELLA LO GIUDICE – Testo Teatrale

E) Sezione FRANCO BATTIATO – Musica

Sezione A) – EDO GARI – Poesia

Le poesie (dattiloscritte, anche edite e già premiate) devono essere in lingua italiana e non devono superare la lunghezza di 40 versi. Si può partecipare con un massimo di 3 poesie e verrà premiata solo la più votata delle 3. Ogni poesia deve essere riprodotta in 5 copie anonime, allegando una busta chiusa, al cui interno deve essere inserita una sesta copia della/e poesia/e autografe, l’indicazione dell’Autore (generalità, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail) e la dichiarazione della proprietà intellettuale dell’opera.

Ai fini della eventuale successiva pubblicazione, sarà gradito l’invio delle opere anche via internet presso l’indirizzo: associazioneefesto@libero.it.

Sezione B) – MICIO TEMPIO – Poesia o filastrocca comica

Le poesie e/o le filastrocche (dattiloscritte, anche edite e già premiate) devono essere in lingua italiana e non devono superare la lunghezza di 30 versi. Si può partecipare con un massimo di 3 componimenti (tra poesie e filastrocche) e verrà premiata solo la più votata delle 3. Ogni opera deve essere riprodotta in 4 copie anonime, allegando una busta chiusa, al cui interno deve essere inserita una quinta copia della/e opera/e autografe, l’indicazione dell’Autore (generalità, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail) e la dichiarazione della proprietà intellettuale dell’opera.

Ai fini della eventuale successiva pubblicazione, sarà gradito l’invio delle opere anche via internet presso l’indirizzo: associazioneefesto@libero.it.

Sezione C) – ERCOLE PATTI – Narrativa

I racconti (anche editi e già premiati) devono essere in lingua italiana e non superare le 5 cartelle dattiloscritte. Si può partecipare con un solo racconto. Ogni elaborato deve essere riprodotto in 4 copie anonime, allegando una busta chiusa, al cui interno deve essere inserita una quinta copia della/e opera/e autografe, l’indicazione dell’Autore (generalità, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail) e la dichiarazione della proprietà intellettuale dell’opera.

Ai fini della eventuale successiva pubblicazione, sarà gradito l’invio delle opere anche via internet presso l’indirizzo: associazioneefesto@libero.it.

Sezione D) – MARIELLA LO GIUDICE – Teatro

La Sezione “Testo Teatrale” riguarda una mini-pièce teatrale (anche edita e già premiata) che non deve superare la lunghezza di 20 pagine. Si può partecipare con una sola proposta, riprodotta in 5 copie anonime, allegando una busta chiusa, al cui interno deve essere inserita una sesta copia della proposta autografa (anche solo all’ultima pagina) l’indicazione dell’Autore (generalità, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) e la dichiarazione della proprietà intellettuale dell’opera.

Ai fini della eventuale successiva pubblicazione, sarà gradito l’invio delle opere anche via internet presso l’indirizzo: associazioneefesto@libero.it.

Sezione E) – FRANCO BATTIATO – Musica

Il brano musicale (anche edito e già premiato) non deve superare i 4 minuti. Si può partecipare con un solo pezzo, inviando 5 cd anonimi, con il titolo scritto sul supporto, allegando una busta chiusa contenente una sesta copia del cd, l’indicazione dell’Autore (generalità, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail) e la dichiarazione della proprietà intellettuale dell’opera. I tre finalisti suoneranno dal vivo alla serata finale.

Modalità di presentazione

Le opere debbono essere inviate perentoriamente entro il 14 gennaio 2024, NON CON RACCOMANDATA A/R. L’Organizzazione non si fa carico dei danni per opere non pervenute per disservizio postale.

Le opere non saranno restituite; la proprietà intellettuale di esse resta inalienata in capo agli Autori. Ogni Autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e comunque saranno escluse tutte quelle contenenti parole o concetti razzisti, volgari, violenti e contro ogni religione.

Le opere vanno recapitate al seguente indirizzo:

Associazione Culturale “Efesto”

IX Edizione Premio Nazionale “Efesto – Città di Catania”

Via Firenze 30, 95127 – Catania

Contributo per la partecipazione

A parziale copertura delle spese organizzative, è richiesto il contributo di € 15,00 per partecipare a una sezione, € 25,00 per partecipare a due sezioni, € 30,00 per partecipare a tre sezioni, € 35,00 per partecipare a quattro sezioni, € 40,00 per partecipare a tutte le sezioni. Il contributo potrà essere allegato in contanti insieme agli elaborati oppure effettuato con ricarica di postepay nr. 4023600977670142 intestato a Mirabella Santino, c.f. MRBSTN62B19C351D. In quest’ultimo caso, una fotocopia della ricevuta della ricarica dovrà essere allegata a plico.

Giuria

Le opere presentate saranno valutate da cinque diverse giurie, composte da artisti di varia estrazione (poeti, scrittori, musicisti, attori). La composizione delle giurie sarà indicata nel verbale conclusivo.

Premiazione

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà al Palazzo della Cultura (Cortile Platamone) di Catania in data pre-estiva. I sei finalisti saranno avvisati tramite e-mail e/o comunicazione telefonica. Le opere saranno premiate con targhe personalizzate. Nel corso della serata finale, i primi tre della sezione E) eseguiranno dal vivo il proprio brano.

I premi – ritirati di persona o per delega – saranno assegnati secondo il giudizio insindacabile della Giuria, che si riserva il diritto di assegnare anche premi speciali oltre a quelli previsti.

Privacy – Legge 675/96

Il concorrente acconsente – ai sensi della legge 675/96 – all’utilizzo e al trattamento dei suoi dati da parte dell’Associazione Culturale “Efesto” di Catania, per le sole finalità che concernono i concorsi letterari e le attività organizzate dall’Associazione, e quindi per la corrispondenza anche elettronica. Ogni concorrente può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati, fermo restando che, se tale richiesta dovesse essere effettuata prima della conclusione del concorso, ciò comporterà la decadenza dalla partecipazione al concorso stesso.

***

Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento implica l’automatica esclusione dal concorso.

Qualunque informazione potrà essere richiesta inviando una e-mail all’indirizzo: associazioneefesto@libero.it.

Previo consenso degli interessati, verrà pubblicata la Antologia con le opere classificatesi ai primi dieci posti delle sezioni A) e B) e ai primi tre posti della sezione C). L’antologia sarà acquistabile su richiesta da parte degli interessati, senza alcun obbligo. Nessun introito spetterà alla Associazione.

Il Presidente

Santino Mirabella

