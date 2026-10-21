Il Presidente Salvo Fazio, il Direttore Artistico Giovanni Puglisi e l’intero cast incontrano i giornalisti al Lido “Le Palme”, per svelare il nuovo cartellone.

L’Associazione Artistica Culturale, “Luci della Ribalta”, è lieta di invitare i rappresentanti della stampa locale e regionale, alla conferenza stampa di presentazione della nuova Stagione Teatrale 2026/2027 al Teatro Ambasciatori.





L’incontro si terrà giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 10:00, in una cornice d’eccezione: il Lido Le Palme (Viale John F. Kennedy, Playa di Catania).

All’evento, che vedrà la presenza di autorità civili e istituzionali legate al mondo della cultura, parteciperanno, per portare i loro saluti e illustrare il progetto:

• Salvo Fazio, Presidente dell’Associazione Artistica Culturale, “Luci della Ribalta”, che traccerà le linee guida e gli obiettivi del sodalizio per la nuova annata;

• Giovanni Puglisi, Direttore Artistico, che svelerà i titoli, i temi e le novità del ricco cartellone teatrale che animerà il palco dell’Ambasciatori;

A fare da cornice all’incontro istituzionale, oltre alla presenza dell’intero cast di attori che calcherà le scene al Teatro Ambasciatori, pronto a svelare curiosità e novità della stagione e a condividere le emozioni della nuova avventura teatrale, saranno presenti autorità civili e artisti amici.





I PREMI E GLI OSPITI D’ONORE – La conferenza stampa non sarà solo l’occasione per svelare il ricco cartellone teatrale, ma ospiterà due momenti di altissimo profilo e grande emozione:

• Premio alla Carriera: Sarà consegnato al noto e amatissimo comico Giuseppe Castiglia, figura iconica dello spettacolo siciliano, per celebrarne il percorso artistico e il grande affetto del pubblico.

• Premio “In Memoriam”: Un momento di profonda commozione sarà dedicato a Toni Aiello, indimenticato maestro e punto di riferimento fondamentale per il direttore artistico Giovanni Puglisi. Il premio sarà conferito alla sua memoria per onorarne l’eredità artistica e umana.

Il Teatro Ambasciatori viene confermato, come sede degli spettacoli in programma, per la stagione 2026/27, un presidio fondamentale di cultura, intrattenimento e crescita artistica per la città di Catania e il suo hinterland.

Si prega, gentilmente, di confermare la propria partecipazione, entro e non oltre mercoledì 21 ottobre, ai recapiti indicati di seguito, per agevolare le operazioni di accredito e accoglienza.





SCHEDA TECNICA DELL’EVENTO

Data: Giovedì 22 ottobre 2026

Orario: 10:00

Luogo: Lido Le Palme, Viale John F. Kennedy, Playa di Catania

Oggetto: Presentazione Stagione Teatrale 2026/27, “Luci della Ribalta”

Luogo: Lido Le Palme, Viale Kennedi, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.