«Alternativa Popolare Sicilia esprime profonda indignazione per la proposta di Glovo di offrire da 4 a 12 centesimi a consegna ai rider per affrontare il caldo estremo con creme solari e sali minerali. Un’elemosina offensiva che umilia i lavoratori e li espone a gravi rischi per la salute»

A dirlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia, il partito il cui segretario nazionale è Stefano Bandecchi, dopo le surreali proposte di Glovo ai suoi lavoratori in Sicilia, per questa estate dal clima rovente, costretti a lavorare anche sotto la canicola.

È inaccettabile – continua Alaimo – che in piena emergenza climatica si continui a sfruttare lavoratori senza tutele, scaricando su loro stessi la responsabilità della propria sicurezza.

Chiediamo con urgenza: la sospensione obbligatoria delle consegne durante le ondate di calore, l’inclusione dei rider nelle tutele previste dalle ordinanze regionali, l’attivazione immediata di copertura sanitaria e assicurativa per tutti i rider, il riconoscimento pieno dei diritti contrattuali e sindacali di questi lavoratori.

Basta con il lavoro a rischio per pochi spiccioli! Alternativa Popolare è pronta a sostenere ogni forma di mobilitazione per garantire dignità, salute e diritti a chi ogni giorno pedala sotto il sole per sopravvivere.





