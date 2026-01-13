«All’indomani della scelta di Stefano Bandecchi di avviare il nuovo soggetto politico Dimensione Bandecchi, Alternativa Popolare ribadisce con decisione la propria identità politica, fondata sui valori degasperiani, sul popolarismo europeo e su una visione autenticamente europeista delle istituzioni».

A sottolinearlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia: «In un momento di grande confusione e disorientamento del quadro politico nazionale e regionale, Alternativa Popolare Sicilia conferma la propria vocazione a essere una forza politica coerente, responsabile e radicata nella migliore tradizione popolare e democratica, capace di guardare al futuro senza rinnegare i propri valori fondanti».





In Sicilia, in particolare, Alternativa Popolare si propone come punto di riferimento per quell’ampia area del mondo democratico e cristiano che oggi si sente delusa e priva di rappresentanza, anche alla luce delle recenti vicende che hanno coinvolto la Democrazia Cristiana nell’Isola. «Parliamo di una comunità vasta, composta da amministratori locali, militanti e cittadini che non si riconoscono più in logiche di potere autoreferenziali e in operazioni politiche che hanno smarrito il senso della politica come servizio al bene comune», spiega Alaimo.





Alternativa Popolare rivendica così il ruolo di forza di rinnovamento del quadro politico regionale, offrendo una casa politica a chi crede nella buona amministrazione e nella gestione onesta della cosa pubblica. «Il nostro progetto mette il cittadino al centro dell’agenda amministrativa regionale: sanità efficiente, servizi pubblici di qualità, tutela delle fasce più deboli, sostegno alle imprese sane, valorizzazione dei territori e delle autonomie locali sono i pilastri di una politica che vuole tornare a essere utile e credibile», sottolinea il coordinatore regionale.

«Alternativa Popolare è tradizione politica, solidità ideologica e visione futura», conclude Alaimo.

