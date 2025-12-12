Domenica 14 dicembre, alle ore 17.30, alla chiesa Badia di Sant’Agata a Catania, avrà luogo uno degli appuntamenti musicali più attesi del Cartellone del Natale Catanese 2025: il concerto che vedrà protagonisti l’Orchestra Bequadro, il prestigioso Coro Laudate Dominum di Bagheria diretti dal Maestro Salvatore Di Blasi, figura di rilievo nel panorama musicale siciliano.

Il Coro Laudate Dominum, attivo da oltre 33 anni, torna a Catania dopo il successo dello scorso Natale, accolto con grande entusiasmo dal pubblico. La loro configurazione vocale, ricca e strutturata, rappresenta un punto di forza dell’ensemble, capace di interpretare con profondità ed eleganza il repertorio sacro e natalizio.





L’Orchestra Bequadro, insieme al coro e ai solisti, offrirà al pubblico un’esperienza musicale di grande intensità, unendo qualità artistica, tradizione e professionalità in un momento di festa che la città desidera condividere con tutti i suoi cittadini.

Questo appuntamento celebra la bellezza del Natale attraverso la musica e l’impegno delle eccellenze del nostro territorio. Un viaggio musicale nel mistero del Natale

Tra barocco veneziano, musica sacra contemporanea e tradizioni natalizie internazionali, il concerto vuole essere un inno alla luce, alla pace e alla bellezza che il Natale porta nel mondo.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.





PROGRAMMA

I. *Magnificat RV 610* – A. Vivaldi

II. *Tota Pulchra* – V. Miserachs

III. *Ave per te la gioia risplende* – S. Di Blasi

IV. *Pacem in terris* – M. Frisina

V. *Preferisco il Paradiso* – M. Frisina

VI. *Santissima* – elab. M. Frisina

VII. *Gli angeli nelle campagne* – elab. S. Di Blasi

VIII. *Tu scendi dalle stelle* – elab. M. Frisina

IX. *Stille Nacht* – elab. M. Frisina

X. *Cantique de Noël* – elab. S. Di Blasi

XI. *Jingle Bells* – elab. M. Frisina

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.