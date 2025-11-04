Una riflessione sul mondo degli adolescenti, il vuoto che li porta a rifugiarsi nella dipendenza da sostanze, ma non solo, la necessità di un ascolto attivo che possa farli uscire dal loop. Sarà quel che si proverà a fare alle 18.30 di venerdì 7 novembre nei locali della Biblioteca Navarria Crifò di via Naumachia 18, a Catania. Sarà, infatti, presentato “Loop out. D’amore e di rabbia. Diario di un’adolescente in fuga“, libro d’esordio di Betty C. che ci consentirà di scandagliare un mondo ai più oscuro.

A interagire con l’autrice saranno: il sociologo Salvatore Cacciola; Enrico Fisichella, studente universitario UNICT e direttore della rivista “inChiostro”; Nino Rocca, operatore sociale e membro della Freedom Flottilla. Condurrà i lavori Gilda Sciortino.





Luogo: Biblioteca Navarria Crifò , Via Naumachia, 18, CATANIA, CATANIA, SICILIA

