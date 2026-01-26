In occasione della “Giornata Mondiale della Memoria” , martedì 27 gennaio 2026, si terrà presso la Real Fonderia Oretea un evento commemorativo dal titolo “Per non dimenticare… sino ai nostri giorni”. Da un’idea dell’artista internazionale Filippo Lo Iacono sposata con entusiasmo da Fondazione Costanza, con Alessandro Costanza presidente e Filippo Lo Iacono direttore generale, in collaborazione con Masterset Italia di Gioele Pennino.

Un incontro che unisce riflessione, arte, musica e letteratura, per mantenere viva la memoria della Shoah e di tutte le vittime dell’odio, della discriminazione e dell’indifferenza, con uno sguardo attento anche agli orrori contemporanei.





Temi principali del convegno

Memoria storica: riflessione sullo sterminio del popolo ebraico, la deportazione e i campi di concentramento.

Attualità: confronto con i conflitti e le violenze contemporanee nello scenario internazionale.





Cause profonde: il desiderio di potere e l’egemonia come radici di guerra e distruzione.

Conseguenze umane: sofferenza di interi popoli, bambini colpiti, epidemie, e lotta per la sopravvivenza.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Fabrizio Ferrandelli e Carmine Mancuso





Interventi

Ninni Terminelli (avvocato);

Angela Ganci (psicoterapeuta e giornalista);

Alessandro Costanza (presidente);

Filippo Lo Iacono (general manager e artista internazionale);

Joey Borruso (giornalista)





Intermezzo musicale

Carmen Lupo (cantante);

Sonia Contino (soprano)





Reading letterario con poeti e scrittori

A coordinare Rosa Maria Chiarello accompagnata dagli illustri colleghi

Francesco Ferrante;

Ketty Tamburello;

Serena Contino;

Antonella Vara;

Adriana Bellanca;

Rosa Mingoia;

Giusi Maniscalco;

Antonino Schiera;

Cecilia Grutta;





Presentazione del libro “Buongiorno miei Threadini” di Laura Viele Edizione Sette Ponti, con illustrazione opere del Maestro internazionale Fernando Sánchez García





Artisti partecipanti

Il maestro Ernesto Butticè, con un’opera che narrerà e darà enfasi alla tematica dell’evento, e altri quattordici artisti:

Edgar Mabboux;

Eric Anthony Hinds ;

Marco Troia;

Nino Camardo;

Angelo Salvatori;

Serena Contino;

Moreno Lonardi;

Rossella Spinuzza;

Florinda Alagna Tomasello;

Ylenia Sgarlata;

Giusi Messina;

Elsa Ventura Migliorini;

Adriana Bellanca;

Claudio Sciacca;

Cecilia Grutta;

Loriana Buscemi;

Giacomo Licciardi;

Enrica Berna;

Roberto Taormina;

Maria Giovanna Frangiamone;

L’evento sarà un momento di memoria condivisa, nel segno della cultura e della creatività come strumenti per non dimenticare. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Luogo: Real Fonderia

