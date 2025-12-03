La storia e la musica e il mito di Frank Sinatra, da figlio di emigranti padre siciliano e madre ligure ad artista americano più famoso al mondo, rivivranno venerdì 12 dicembre, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Ambasciatori, grazie allo straordinario evento “Tanti Auguri Frank” della Chicky Mo Swing Band, per una produzione Mab Luxury Events.





La voce del crooner Antonio Campanella, leader e frontman della formazione, guiderà il pubblico in un viaggio appassionante attraverso la vita e la carriera di The Voice, con uno spettacolo costruito come un vero crescendo narrativo e musicale.

“A 110 anni dalla nascita di Frank Sinatra, proprio nel giorno del suo compleanno – spiega Antonio Campanella – accompagneremo il pubblico in un percorso che andrà dal giovane Frank all’artista diventato leggenda, con una crescita progressiva anche sul palco: dal quintetto alla piccola orchestra, per uno show in grande stile, doveroso omaggio alla sua parabola umana e artistica”.





“The best is yet to come ” ovvero “il meglio deve ancora venire” è la frase che identifica perfettamente il modus pensandi di Sinatra, che Campanella fa suo mettendo in scena un vero show sullo stile americano di Las Vegas con la collaborazione sul palco, in particolari momenti del concerto, di artisti come il giovane Pietro Agnello, volto di”Io Canto Generation (Canale 5), per l’omaggio al giovane Sinatra, il chitarrista Torquato Tricomi per l’omaggio all’incontro con Jobim, la cantante Carla Basile che interpreterà in duetto una particolare ed emozionante versione del capolavoro All The Way.

Il piccolo Matteo Vinciguerra sarà protagonista di un delicato cameo capace di aggiungere un momento di magia e sogno all’intero spettacolo.





Ad affiancare sul palco la storica formazione della Chicky Mo, composta da Giuseppe Fucile al sax ed alla Direzione Musicale, Salvo Pappalardo alla batteria, Adriano Cristaldi al contrabbasso e Rosario di Leo al pianoforte, altri undici straordinari musicisti: Andrea Liotta, Ivan Rinaldi, Marcello Leanza, Salvo Riolo, Francesco Virgata, Nando Sorbello, Giovanni Bonanno e il raffinatissimo quartetto d’archi Dammen Quartet, per un vero vortice di emozioni ed endorfine positive.





“Sarà uno spettacolo capace di accarezzare l’anima attraverso le travolgenti note delle celebri All or Nothing at All, Fly Me to the Moon, The Lady Is a Tramp, My Way, New York, New York- conclude Campanella- ma anche attraverso pagine meno note dove sono protagonisti i sentimenti e le emozioni di uno dei personaggi più carismatici dell’intrattenimento internazionale diventate patrimonio culturale dello swing, qualità distintiva di un’artista diventato mito”.

Un concerto–spettacolo dal respiro internazionale, in cui la Chicky Mo Swing Band, gli ospiti e la piccola orchestra che lo spettatore vedrà pian piano formarsi, daranno vita a una serata inimitabile ed esclusiva, capace di fondere musica e show in un’unica, indimenticabile esperienza.

