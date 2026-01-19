In seguito all’avviso di allerta meteo di livello ROSSO diramato dalla Protezione Civile Regionale, il Comune di Mascali ha adottato misure straordinarie per garantire la sicurezza della cittadinanza. Il Sindaco Luigi Messina, con una specifica ordinanza sindacale, ha disposto una serie di chiusure e divieti validi per l’intera giornata di domani.

Al fine di prevenire rischi legati alla pubblica incolumità e limitare gli spostamenti non necessari, l’ordinanza prevede la chiusura totale dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di lunedì 19 gennaio 2026 di Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati; cimiteri comunali; impianti sportivi del territorio.





L’interdizione è estesa anche a persone e mezzi all’interno di aree gioco e aree verdi pubbliche, considerate zone potenzialmente a rischio in caso di eventi atmosferici intensi. Per quanto riguarda la circolazione stradale, il provvedimento introduce restrizioni mirate per i mezzi più vulnerabili. È stato infatti istituito il divieto assoluto di circolazione per i mezzi a due ruote (motocicli, ciclomotori e biciclette) per tutta la durata dell’allerta.

“La decisione – afferma il sindaco di Mascali, Luigi Messina – si è resa necessaria per salvaguardare la pubblica incolumità; si invita la popolazione alla massima prudenza, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari e monitorando i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti.”

