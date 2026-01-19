Ci sono storie che non chiedono di essere solo lette, ma ascoltate. Storie in cui il dolore attraversa il sangue, la memoria si accende al suono di un vinile e una città diventa corpo vivo.

Dal 16 gennaio, il nuovo romanzo di Giusi Arimatea “Mina come la cantante” (Apalós, Collana Biblioteca Apalós, 11) arriva in libreria come un viaggio intimo e necessario, capace di intrecciare destino, maternità esplorata nelle sue forme più diverse e amicizia femminile sullo sfondo di una Messina emotiva e pulsante, sospesa tra passato e consapevolezza.



Mina ha sessantacinque anni quando decide di fermarsi per “rimettere insieme i pezzi” della sua vita. Attraverso un lungo flashback che parte dalla Messina degli anni ’60, la protagonista ripercorre un’esistenza segnata da un destino inteso per troppo tempo come una condanna: il peso di un lutto familiare taciuto (la morte del fratellino Vituzzo) e la malattia mentale della madre Angela. Tra il lavoro in un panificio, gli studi di dattilografia e l’impiego presso un prestigioso studio legale, Mina attraversa i decenni cercando di sfuggire alla “pazzia ereditaria” e alla solitudine, fino a trovare una nuova forma di redenzione attraverso la maternità e il legame indissolubile con l’amica di sempre, Costanza.



“Giusi Arimatea firma un romanzo intenso che scava nelle complessità dell’animo umano con una prosa misurata e profonda – ha dichiarato la casa editrice Apalós.

In quest’opera, l’autrice esplora la resilienza delle donne siciliane, intrecciando la storia personale della protagonista con i grandi eventi della cronaca italiana (dagli anni di piombo alla Prima Repubblica)”.



Grazie a una narrazione corale e generazionale, “Mina come la cantante” diventa così un libro che parla a chi ha vissuto gli anni ’70 e ’80, ma anche alle nuove generazioni che si interrogano sui legami familiari.



Dati Tecnici

Titolo: Mina come la cantante

Autrice: Giusi Arimatea

Editore: Apalós (Collana: Biblioteca Apalós, 11)

Distribuzione: Messaggerie Libri

ISBN: 979-12-81976-15-3

Genere: Narrativa contemporanea / Romanzo di formazione e introspezione

Uscita: 16 gennaio 2026



Nota biografica autrice

Giusi Arimatea (Messina, 1974) ha consolidato negli anni una solida reputazione nel mondo del giornalismo culturale. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti e collabora attivamente con diverse testate, occupandosi prevalentemente di recensioni teatrali, interviste ad artisti e approfondimenti letterari. La sua scrittura è nota per essere analitica e al tempo stesso capace di coinvolgere emotivamente il lettore.

Come autrice, ha pubblicato diverse opere che spaziano dalla narrativa alla saggistica legata al mondo dello spettacolo.

Per la narrativa ha esplorato le dinamiche umane e sociali attraverso romanzi e racconti che spesso traggono ispirazione dalle atmosfere mediterranee; per il teatro, oltre alla critica, si è dedicata alla drammaturgia, scrivendo testi destinati alla messa in scena, confermando la sua versatilità nel maneggiare la parola scritta per diverse finalità espressive.

La Arimatea è molto attiva nell’organizzazione e nella promozione di eventi culturali in Sicilia. Ha curato rassegne letterarie e collabora spesso con istituzioni teatrali (come il Teatro Vittorio Emanuele di Messina) e festival di respiro nazionale. La sua attività non si limita alla produzione di contenuti, ma si estende alla direzione artistica e al coordinamento editoriale.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.