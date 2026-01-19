Domenica 18 gennaio le ginnaste della Asd Marsala Gym Lab sono state ospiti della società Baharia Sport Center per un collegiale organizzato da Paola Mammano, Responsabile Tecnico di casa, e Luciano Santuccio della Gymtech di Villabate.

A guidare l’allenamento l’apprezzatissima Tecnica Nazionale Angela Marchese, responsabile del settore agonistico della Ionica Gym di Catania.

Tredici le gymlabine marsalesi che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e voglia di imparare da una delle più grandi allenatrici del settore femminile del sud.





Un lavoro attento e rivolto alla cura dei dettagli, dedicato alla parte artistica al fine di programmare il lavoro in casa e farsi trovare preparati per l’avvio dei prossimi campionati i cui programmi richiedono una sempre più esigente e armoniosa esecuzione degli elementi ginnici e delle parti coreografiche sia al corpo libero che alla trave.

Questo appuntamento si inserisce in un’idea chiara, quella di creare momenti collegiali, come lo stage già svolto presso la Marsala Gym Lab il 29 novembre, in cui le società della Sicilia occidentale si riuniscono per condividere un interesse comune che è quello di crescere insieme e crescere tutti perché come dice la TN Angela Marchese “insieme è più bello”.

Luogo: ASD Marsala Gym Lab , CONTRADA SAN SILVESTRO, 334 G, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.