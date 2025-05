Per una scelta consapevole che ci rende persone attive che hanno a cuore il bene della nostra città e del nostro Paese. A partire da questo pensiero, in vista dei referendum, in programma per i prossimi 8 e 9 giugno, l’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe organizza, il prossimo 3 giugno alle ore 18.30 presso la sua sede, un incontro di approfondimento finalizzato a offrire strumenti utili alla comprensione dei quesiti referendari, delle loro implicazioni e delle possibili conseguenze sul piano politico, sociale e giuridico.

Per l’occasione, dopo l’introduzione del direttore dell’istituto p. Gianni Notari, interverranno Giuseppe Verde e Alessandro Riccobono, professori ordinari all’Università di Palermo. Ci sarà uno spazio dedicato alle domande degli ascoltatori e al dibattito.





I referendum sono uno strumento fondamentale della democrazia diretta. Tuttavia, la complessità dei quesiti e la scarsità di informazione sugli argomenti rischiano di rendere difficile una partecipazione pienamente consapevole.

“Questo momento di confronto nasce proprio con l’obiettivo di favorire una scelta informata – afferma p. Gianni Notari – che sia aperta al dialogo e al rispetto di tutte le posizioni. Partecipare è importante, non solo per esercitare il proprio diritto al voto in modo consapevole, ma anche per contribuire attivamente alla vita democratica del nostro Paese”.





