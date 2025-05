I Katadeo tornano con un nuovo lavoro che profuma di Mediterraneo, sudore, danza e radici: “Heka” è il titolo dell’EP in uscita oggi, venerdì 30 maggio 2025, un’opera che conferma la cifra inconfondibile del trio siculo, capace di intrecciare dialetto, elettronica e pulsazioni globali in un linguaggio sonoro unico e viscerale. Quattro tracce – “Cantu ‘n dialettu”, “Ci fai casu”, “Esotyka”, “Nicchirinnau” – compongono questo rituale musicale che sfugge alle etichette. Non è folk, non è solo elettronica: è afro, è funk, è house. È il corpo vivo di una Sicilia che smette di essere cartolina e torna a parlare con la sua voce autentica.

“Esotyka è la nostra risposta danzante a una Sicilia vista solo come cartolina. Noi vogliamo restituirle la sua carne, il suo respiro, la sua voce.” – dichiarano i Katadeo all’uscita di “Esotyka”, il singolo che anticipa l’EP.





Formati da Marilena Sorbello Mavàra (voce e synth), Kristian Kouyatè (percussioni ed elettronica) e Quarolli (basso elettrico), i Katadeo si confermano come una delle realtà più originali e coraggiose della scena indipendente del Sud Italia. La loro musica è corpo, rito, denuncia e festa. Una festa vera, che nasce per strada, tra la gente, nel cuore pulsante di un Sud che resiste, si reinventa e si celebra. Il nuovo EP “HEKA”, già presentato in anteprima dal vivo in diverse province siciliane e a Torino, è l’ennesimo tassello di una parabola ascendente che ha portato il trio a calcare palchi prestigiosi come quelli di Radica Festival (Nebrodi), Mezzo Festival (Mazara del Vallo) e Risonanze – Make in South (Catania). Con “HEKA”, i Katadeo danno voce a una mistica mediterranea che è radice e rivoluzione, vibrazione collettiva e rito liberatorio.

Autori e compositori: KATADEO (Andrea Quattrocchi, Cristian Spallino, Marilena Sorbello)

Mix & Mastering: The Buildzer

Etichetta: AFDET

BIO: Katadeo è frutto dell’unione dei differenti retaggi musicali dei componenti, sapientemente miscelati insieme che hanno condotto alla creazione di qualcosa di unico. Tre singoli fanno da apripista al primo album, “GIARA”, uscito nel 2024. Il Mediterraneo, coi suoi colori, i suoi suoni, i suoi richiami tradizionali, è sovrano all’interno di questo contenitore musicale. In continua fase di sperimentazione e ricerca, oltre che in termini di sound anche in termini di temi da trattare, utilizzando sempre un’importante componente elettronica. Seppure la lingua principalmente utilizzata sia il dialetto siciliano, non è folk… è afro, è funk, è house music… c’è tanto Sud, c’è tanta storia, tradizioni e racconti popolari, ma anche leggerezza e temi attuali.





Il progetto, indipendente ed autoprodotto, ha un’entità talmente chiara da suscitare da subito la curiosità e l’interesse di alcuni festival regionali tra cui “Radica Festival”, sui Nebrodi e “Mezzo Festival, la nuova musica mediterranea” a Mazara del Vallo dove Katadeo si è esibito nell’estate 2024 assieme al tour che li ha visti in giro nelle provincie siciliane ed anche in Calabria. A giugno del 2024 hanno partecipato all’evento “Risonanze, Abbiamo tutto manca il resto”, all’interno del community meeting “Make in South” di Isola Catania, per la quadriennale dedicata alla Sicilia realizzata da Farm cultural park di Favara portando la loro musica come messaggio per rompere gli schemi sugli stereotipi sulla Sicilia.

Katadeo sono: Marilena Sorbello Mavàra: voce e synth; Kristian Kouyatè: percussioni ed elettronica; Quarolli: basso elettrico.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.