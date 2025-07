PALERMO 5 LUGLIO 2025 – Due giornate dedicate alla prevenzione oncologica per i dipendenti dell’AMAT e per i loro familiari. L’iniziativa rientra nel piano di promozione della salute che l’ASP di Palermo sta portando avanti con costanza in diversi ambiti della vita sociale e professionale del territorio. Gli operatori del Centro Gestionale Screening dell’Azienda sanitaria provinciale saranno presenti lunedì 7 luglio e martedì 8 luglio, dalle ore 9.30 alle 14.30, all’interno della palazzina Direzione dell’AMAT (piano terra, ex sportello bancario), per fornire informazioni e prenotare gli esami gratuiti relativi agli screening dei tumori della mammella (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni), del collo dell’utero (pap test o hpv test per donne tra 25 e 64 anni) e del colon retto (distribuzione del sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni).

“Questa iniziativa – ha sottolineato il Presidente dell’AMAT, Giuseppe Mistretta – rappresenta una testimonianza su quanto, la collaborazione fra Enti, possa trasformarsi in azioni efficaci per migliorare la qualità della vita e l’accesso ai servizi pubblici dei cittadini. Grazie ad una convenzione stipulata con l’Asp, i nostri dipendenti e i loro familiari, che rappresentano una significativa comunità sul territorio, possono programmare test di prevenzione essenziali per la tutela della loro salute. Al contempo, i dipendenti dell’Asp possono accedere al servizio di trasporto pubblico locale, offerto da Amat, con tariffe agevolate. Ringrazio l’Azienda sanitaria per avere condiviso questa visione comune di impegno a promuovere iniziative focalizzate sulla tutela del benessere collettivo che, in questa circostanza, si traduce in tutela della salute e della mobilità”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso virtuoso di prevenzione attiva, che mira a raggiungere direttamente i cittadini, facilitando l’accesso ai servizi sanitari e rimuovendo ostacoli logistici e culturali. Un modello che l’Asp di Palermo continuerà a replicare in altri contesti aziendali, istituzionali e territoriali.

“Gli screening oncologici – ha spiegato il Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria, Antonino Levita – non sono semplici esami, ma veri e propri strumenti di salvezza. Intercettare e diagnosticare precocemente un tumore, significa offrire alle persone maggiori possibilità di cura e una qualità di vita nettamente migliore. Portare questi strumenti direttamente nei luoghi di lavoro, come stiamo facendo con AMAT e come vogliamo fare con altri Enti, significa abbattere barriere e rendere la prevenzione accessibile, concreta e vicina ai cittadini”. (nr)





