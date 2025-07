Appena uscito il nuovo saggio di Pietro Gurrieri, avvocato e giornalista, già autore di “Autonomia differenziata. Come la Destra ha spaccato l’Italia”, prefato da Federico Cafiero De Raho e presentato, tra l’altro, al Senato da Giuseppe Conte, Federico Cafiero De Raho e Vincenza Rando, ma anche alla Camera e all’Ars, e in molte città italiane.

Il volume prende le mosse dalla sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale, che ha espunto le norme centrali della legge Calderoli, e dall’ordinanza della Corte di Cassazione del dicembre 2024.

Ampio spazio è dedicato al dibattito dottrinale tra i costituzionalisti, alle iniziative parlamentari succedutesi dal novembre 2024, alle proposte di legge alternative (tra cui quella della Regione Campania e il progetto Villone), e alla sentenza n. 10/2025 della Consulta sull’inammissibilità del referendum.

La parte centrale del libro è quella che sta più facendo discutere. Essa contiene una proposta normativa sinottica. Gurrieri rilegge articolo per articolo il testo della legge n. 86/2024 così come rimaneggiata dalla Consulta, traccia una riscrittura costituzionalmente compatibile, e dunque una possibile via parlamentare per rifondare l’autonomia su basi unitarie, e propone uno schema in articoli di dusegno di legge. Una alternativa radicale rispetto al nuovo schema Calderoli, approvato il 19 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri, ma ritenuto dal giurista ragusano incostituzionale ed elusivo della sentenza della Corte.





L’Autore: Pietro Gurrieri è avvocato cassazionista e direttore del quotidiano giuridico Reti di Giustizia. Tra i suoi saggi ricordiamo La pace in cammino, I Cienti della Politica, Ergastolo ostativo. Anatomia e limiti di una riforma, Autonomia differenziata. Come la Destra ha spaccato l’Italia. In corso di pubblicazione: Divide et impera. La separazione delle carriere e I rischi di eterogenesi dei fini





