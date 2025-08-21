Di questi giorni la notizia della scomparsa dell’ex Presidente della Provincia di Palermo, Dr. Francesco Musotto.

La Segreteria di Confintesa Palermo esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia del Dr. Musotto, stringendosi al suo dolore in questo triste momento di lutto.

Musotto si è spento a Palermo all’età di 78 anni, ex deputato di Forza Italia, avvocato di professione era stato deputato dell’Assemblea regionale siciliana.

Oggi sarà allestita la camera ardente a Palazzo Comitini, sede della città metropolitana di Palermo.

Comunicato Stampa

Palermo, 21/08/2025





Luogo: Palermo, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

