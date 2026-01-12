Interrogazione parlamentare urgente presentata dalla deputata regionale dopo la chiusura della postazione a Torre Archirafi e la demedicalizzazione del mezzo di emergenza di Mascali (CT).

“Di male in peggio. Dopo i pronto soccorso in tilt a causa di un prevedibilissimo picco influenzale, dopo gli scandali, il caos delle liste d’attesa e dei reparti dove i medici operano come fossero in trincea, pezzo dopo pezzo il governo regionale prosegue nel suo insensato disegno di smantellare la Sanità siciliana. E, con decisione arbitraria, senza neanche un confronto con politica ed istituzioni locali, stabilisce la chiusura della postazione con ambulanza di Torre Archirafi, a Riposto (CT), e la demedicalizzazione del mezzo di emergenza di Mascali (CT). Siamo alla follia”.





A dirlo è Jose Marano, deputata regionale M5s.

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare urgente – prosegue Marano – perché intendo fermare questo pericoloso depauperamento del sistema sanitario regionale di cui non si capisce il senso. È stata compiuta l’ennesima scelta sconsiderata che mette in pericolo i cittadini perché va ad indebolire il servizio di emergenza-urgenza proprio in un territorio già penalizzato dal depotenziamento dell’ospedale di Giarre e dove, a causa della carenza di strutture ospedaliere adeguate alle reali esigenze dell’utenza, si fa fatica ad assicurare loro la tutela del diritto alla salute”.

“Dietro un fatto così grave, motivazioni sensate e razionali non ce ne sono. Privare i territori di punti di riferimento per la sicurezza sanitaria significa infischiarsene dei cittadini e dell’impatto che può avere sulla loro vita. Un affronto ai siciliani che non possiamo tollerare”, conclude la parlamentare.

