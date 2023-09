Continua l’azione di protesta dell’UGL Chimici avviata nei giorni passati in merito alla situazione precaria in cui versa la Società AMG Energia SpA, visto il tentativo svolto in Prefettura effettuato in data 12-09-2023 che ha dato esito negativo.



La Segreteria Provinciale di Palermo dell’UGL Chimici rende noto che l’assemblea del personale svoltasi in data 15-09-2023 presso la sede Amg Energia, ha dato mandato alla stessa di proclamare lo sciopero di 1 ora preceduta da 1 ora di assemblea da convocare giorno 28-09-2023 presso la sede del Socio Unico-Comune di Palermo in Piazza Marina, a difesa e salvaguardia della società, delle lavoratrici e dei lavoratori.



Giorno 28-09-2023 nelle ultime 2 ore lavorative si svolgerà l’assemblea/sciopero di tutto il personale con manifestazione da tenersi presso la sede del Comune di Palermo in Piazza Marina sede dell’A.C., seguirà comunicazione ed articolazione della modalità organizzative.



“È in gioco il futuro della società e dei servizi resi alla città – dichiara Raffaele Loddo Segretario Provinciale UGL Chimici di Palermo – le promesse fatte dall’ A. C. sono state tutte disattese a partire dalle necessarie assunzioni di personale la cui mancanza mette a rischio le manutenzioni degli edifici scolastici, della illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici”.



“Inoltre – conclude Loddo – allo stato attuale non si intravedono azioni utili al rilancio industriale dell’Azienda”.

