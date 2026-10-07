Al via la prima edizione del concorso pianistico internazionale interamente online promosso dall’Associazione Culturale Sonorus Arts Institute. Iscrizioni aperte fino al 29 novembre 2026, con una giuria internazionale e un montepremi fino a 15.000 euro.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Sonorus International Piano Competition 2026, il nuovo concorso pianistico internazionale promosso dall’Associazione Culturale Sonorus Arts Institute, realtà culturale italiana nata con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza artistica, favorire lo scambio internazionale e creare nuove opportunità per musicisti e artisti.





La competizione si svolgerà interamente online, permettendo a pianisti provenienti da tutto il mondo di partecipare senza la necessità di affrontare trasferte internazionali. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 29 novembre 2026.

I candidati dovranno presentare un programma della durata massima di 30 minuti, liberamente scelto e comprendente almeno uno Studio di Chopin, Liszt, Debussy, Scriabin, Rachmaninoff o Prokofiev. Il repertorio dovrà essere costituito da opere di compositori scomparsi prima del 1956.

Il concorso si articola in due fasi di selezione. Durante il Preliminary Round, le esecuzioni saranno valutate dai componenti dell’International Jury. I candidati selezionati accederanno successivamente alla fase finale, al termine della quale saranno determinati la graduatoria conclusiva e i vincitori.





A caratterizzare la prima edizione sarà una giuria internazionale composta da concertisti, docenti e personalità del panorama musicale, tra cui il Maestro Salvatore Spanò, marsalese, già Direttore e Docente di Pianoforte al Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova e docente al Conservatorio “A.Scontrino” di Trapani e la pianista Jasmina Kulaglich. A presiedere la Giuria sarà il pianista e compositore di fama internazionale Giuseppe Devastato, Presidente della Giuria del Sonorus International Piano Competition 2026.

La dimensione internazionale costituisce uno degli elementi centrali del progetto. Attraverso la propria rete di membri della Giuria ed Educational Partners, l’Associazione Culturale Sonorus Arts Institute intende coinvolgere pianisti provenienti da differenti Paesi e tradizioni musicali, creando uno spazio di confronto artistico accessibile a livello globale.





Il montepremi, determinato in funzione del numero complessivo dei partecipanti, potrà raggiungere 15.000 euro complessivi. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un Digital Certificate of Participation, mentre ai vincitori sarà rilasciato un Digital Certificate of Achievement.

«Con il Sonorus International Piano Competition vogliamo costruire un progetto realmente internazionale e accessibile, capace di mettere in contatto musicisti, docenti e realtà artistiche provenienti da contesti diversi. Questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto più ampio attraverso il quale intendiamo sviluppare nuove opportunità di confronto e valorizzazione artistica a livello internazionale», dichiara Federico Francesco Spanò, Presidente e Direttore Artistico dell’Associazione Culturale Sonorus Arts Institute.





Le iscrizioni al Sonorus International Piano Competition 2026 sono aperte fino al 29 novembre 2026.

Maggiori informazioni, regolamento completo e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’Associazione Culturale Sonorus Arts Institute: www.sonorusartsinstitute.com

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