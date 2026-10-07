È con grande entusiasmo che annunciamo il ritorno del Festival Internazionale del Balletto, giunto alla sua trentacinquesima edizione, che si terrà dal 17 ottobre al 16 novembre 2026 presso il Teatro Comunale di Priolo Gargallo. Il tema di quest’anno, “Orizzonti di Danza”, si propone di esplorare la varietà degli stili di danza, enfatizzando l’universalità di questa forma d’arte e la sua capacità di superare le barriere culturali.

Il festival ospiterà artisti e compagnie di fama internazionale, trasformando il Teatro Comunale di Priolo Gargallo nel fulcro pulsante della danza. Ogni spettacolo sarà concepito come un’opportunità di incontro e scambio culturale, mettendo in luce la ricchezza e la diversità delle espressioni artistiche nel panorama globale.





L’inaugurazione del festival avverrà il 17 ottobre con la prima nazionale di “Romeo e Giulietta Rock Story”, una produzione della Sibiu International Ballet, coreografata da Marcello Algeri. Questa interpretazione moderna della celebre tragedia intende riflettere sul significato profondo di “essere rock” come stile di vita contraddistinto da coraggio e passione.

Il programma del festival prevede una serie di spettacoli di alto livello, tra cui:

• 18 ottobre: “Ballet Gala” della Sibiu International Ballet.

• 25 ottobre: “Le Tango des Malfaiteurs” della compagnia Naturalis Labor, che esplorerà l’amore nelle sue molteplici sfumature attraverso cinque storie intrecciate e a seguire Milonga.

• 27-28 ottobre: “GhostLand/Triple Trip” e “Vivaldiana”, due produzioni della compagnia Spellbound Contemporary Ballet.

• 6-7 novembre: “Private Callas” e “Nel blu Sa(n)Remo Danza” di Artemis Danza, opere dedicate a Maria Callas e alla canzone italiana.

• 8 novembre: “Double Bill – Lif / Love Parade” dalla COMPAGNIAZAPPALADANZA2, che affronterà temi di rinascita e amore.

• 13-14 novembre: D&A Collective by GDO presenterà “Caroline di Talento” e “Donna, il Coraggio delle Emozioni”.

• 15-16 novembre: La chiusura del festival con “Romanza” della Twain Physical Dance Theatre e “Little Something”, dedicato alle scuole di danza, offrirà un viaggio interiore attraverso danza e teatro.





Oltre agli spettacoli, il festival si propone come una piattaforma di formazione per le nuove generazioni. Gli incontri pre-spettacolo tra coreografi e pubblico favoriranno uno scambio proficuo di idee, contribuendo a rafforzare il legame tra il pubblico e l’arte della danza.

Con il tema “Orizzonti di Danza”, il festival non solo celebra la varietà artistica, ma si impegna anche a promuovere il dialogo interculturale, dimostrando come la danza possa unire culture diverse in un’unica esperienza di emozione e condivisione.

Il Festival Internazionale del Balletto 2026 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati e i cultori della danza, promettendo di affascinare il pubblico con una ricca programmazione e momenti di intensa emozione.





INFO e PRENOTAZIONE BIGLIETTI:

Email: arteviva.a@libero.it | Tel. 334 2297020

Teatro Comunale, Via del Fico n.1, Priolo Gargallo

Inizio spettacoli: ore 20.30 | Domenica: ore 18.30

Costo biglietto: Euro 5,00

Sito web: www.associazionearteviva.it

Luogo: TEATRO COMUNALE , VIA DEL FICO , 1, PRIOLO GARGALLO, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.