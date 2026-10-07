Un’iniziativa semplice, ironica e ricca di colore sta già incuriosendo cittadini e turisti nel cuore di Terrasini. Nata da un’idea di Vincenzo Cusumano e installata dal costruttore Giuseppe Pellerito (Duvina) proprio accanto al ristorante Cuore Matto, fa la sua comparsa una mattonella in ceramica decorata che promette di regalare un pizzico di fortuna a chiunque decida di metterci il piede sopra.





​Realizzata con i classici motivi floreali ed arabeschi della tradizione ceramistica siciliana, l’opera reca al centro la scritta a chiare lettere: “PORTA FORTUNA – CALPESTA PER LA BUONA SORTE”. A fare da cornice all’invito beneaugurante non mancano i simboli scaramantici per eccellenza della cultura popolare: un cornetto rosso, un quadrifoglio verde, un ferro da cavallo e una pioggia di stelline dorate. In calce, firma l’opera la dicitura “Terrasini”, affiancata dal marchio artistico “Ceramiche Anselmo”.





​Non si tratta di una semplice decorazione urbana, ma di un vero e proprio rito scaramantico a cielo aperto. Come avviene già per celebri tradizioni in giro per l’Italia — prima fra tutte la famosa galleria di Milano dove si compie il rito del “toro” —, anche Terrasini offre da oggi un piccolo e piacevole momento di felicità condivisa, magari proprio prima di sedersi a tavola.

​Un gesto giocoso che trasforma un semplice passaggio pedonale in un’esperienza divertente: basterà appoggiare il piede sulla ceramica dipinta per regalarsi un auspicio di prosperità, strappando un sorriso ai passanti e ai clienti del locale e arricchendo ancora una volta le vie del paese di colore e identità siciliana.

Luogo: TERRASINI, PALERMO, SICILIA

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