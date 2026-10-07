Venerdì 9 ottobre, dalle 21.30, da Zo Centro culture contemporanee di Catania parte la terza stagione di “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie organizzata attraverso un sodalizio fra la direzione artistica del centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo. Prima ospite della stagione 2026-2027 sarà Heartworms, il progetto della londinese Jojo Orme (affiancata dal vivo da Kyoto e Monica Ross), che fonde post-punk, goth, synth-pop oscuro e ritmiche industrial con un’estetica teatrale, per dare voce a un’inquietudine magnetica e viscerale. Rigida, magnetica, viscerale: Jojo Orme è tra i profili più affascinanti dell’underground britannico contemporaneo: il suo è uno show fisico e teatrale, costruito su tensioni calibrate al millimetro e una presenza scenica chirurgica.

Suono teso, attitudine militare e pulsioni oscure. Una formula che incrocia il rigore di Kraftwerk e Interpol con l’urgenza espressiva di PJ Harvey, espandendosi dal vivo in tutta la sua potenza. Heartworms porta dal vivo il suo universo post-punk elettronico e martellante – fatto per ballare, intriso di un immaginario proveniente dagli anni ’80 più dark, impreziosito da testi arguti e da uno spoken word accattivante. Un’artista affilata, catartica e travolgente dal vivo, la cui ascesa nella scena alternative globale è stata consacrata dall’acclamato album d’esordio “Glutton for Punishment” dello scorso anno: «Siamo tutti così inclini a punirci, e io sono sempre attratta dall’idea di cantarne e rifletterci”, ha dichiarato. Prodotto da Dan Carey della Speedy Wunderground (Fontaines DC, Wet Leg), l’album trasforma la claustrofobia e il senso di disagio in punti di forza. Dopo aver pubblicato l’album a febbraio, a settembre ha pubblicato una versione deluxe intitolata “Glutton For Punishment (The Poetry Edition)” che include un nuovo brano “spoken word” intitolato “Beat Poem” (già presente nelle coinvolgenti esibizioni dal vivo dell’artista).

Jojo Orme in arte Heartworms

Ecco gli altri concerti della terza stagione di Pulsar: 6 novembre TVAM, progetto post-punk ed elettronico del musicista di Manchester Joe Oxley; 4 dicembre Glazyhaze, band shoegaze e dream pop di Venezia; 8 gennaio 2027 Baby Bersek, danceable post-punk band di Amsterdam; 12 febbraio 2027 MadMadMad, trio londinese di musica elettronica, dance-punk e krautrock; 5 marzo 2027 Makeshift Art Bar, band nordirlandese di Belfast tra post-punk, elettronica, hardcore e art rock; 16 aprile 2027 Gans duo musicale alternative rock britannico.

Fino alla sera del primo live (9 ottobre) è attiva la finestra promozionale per la stagione: il full pass per i 7 live costa € 85 o € 72 per chi ha già acquistato il ticket singolo di Heartworms. Sempre fino al 9 ottobre, prima del live di Heartworms, sono attivi anche i biglietti singoli in tariffa ridotta Early Bird per tutti i concerti da novembre in poi.

Biglietti Heatworms: ⁠€ 18.

Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.